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傳美將宣布對陸課徵600億美元關稅計畫

發稿時間：2018/03/20 13:42

最新更新：2018/03/20 13:57

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有美國官員表示，川普政府預計在23日前公布對中國大陸進口商品課徵600億美元關稅的新計畫。（中央社檔案照片）有美國官員表示，川普政府預計在23日前公布對中國大陸進口商品課徵600億美元關稅的新計畫。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）兩名美國官員今天表示，川普政府預計在23日前公布對中國大陸進口商品課徵600億美元關稅的新計畫，目標鎖定科技、通訊和智慧財產權。

路透社報導，與政府共商關稅問題的一名企業消息人士說，中國關稅計畫可能會有一段公眾評論期，好讓產業團體和公司有機會提出反對意見，生效日期因此延後。

這與鋼鋁關稅計畫迅速生效有很大的差異。美國總統川普簽署文告15天後，3月23日起將對銷美鋼鋁產品課徵關稅。

生效日期延後將使華府與北京當局有更多時間進行談判，在關稅計畫生效前，嘗試解決和「301條款」（Section 301）相關的貿易爭端。美國政府依據這條法律，對中國智慧財產權各種作為展開調查。

白宮今天拒絕對此置評；大陸方面則矢言採取報復措施作為回應。

路透社上週首度披露美國政府這項600億美元的新關稅計畫。

熟知內情的消息人士上週告訴路透社，這項關稅計畫是依據1974年美國貿易法（U.S. Trade Act）提出，主要針對資訊科技、消費性電子產品、電信以及其它透過美國智慧財產權得利的產品。

不過消息人士說，範圍可能比上述所及大得多，服飾和鞋子這類消費性產品也將受到衝擊，產品清單最後可能多達100項。

中國對美國貿易順差高達3750億美元，中國國家主席習近平首席經濟顧問劉鶴近日訪問美國時，美國政府要他設法採取行動，降低兩國貿易差距。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070320

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