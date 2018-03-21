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關鍵字： 春分地震洛夫李敖
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深澳電廠不建 經長：北部供需失衡更嚴重

發稿時間：2018/03/21 18:35

最新更新：2018/03/21 19:18

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經濟部長沈榮津（圖）21日在經濟部舉行記者會，針對電力穩定供應及深澳電廠議題做說明。中央社記者吳翊寧攝　107年3月21日經濟部長沈榮津（圖）21日在經濟部舉行記者會，針對電力穩定供應及深澳電廠議題做說明。中央社記者吳翊寧攝　107年3月21日

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部長沈榮津今天說明深澳電廠必要性，並指出若不建新機組，除備用容量率將較法定目標少0.1個百分點外，北部備用容量率將降為負2.7%，供需失衡嚴重，需依賴中南部供電。

環保署副署長詹順貴就深澳電廠更新計畫爭議，接連兩天批評經濟部未說明清楚「乾淨的煤」及能源政策資訊，經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會報告並備質詢時，也受到多位立委質疑，經濟部在會後隨即召開記者會，說明深澳電廠更新計畫的必要性。

沈榮津從總量考量及區域均衡等兩個角度說明。總量部分，深澳電廠1號機組預計在2025年完成商轉，可提供1.4%尖峰用電需求，備用容量率將可增至16.3%；若減去深澳電廠機組，2025年備用容量率將減至14.9%，未達法定目標15%，台電恐將面對罰鍰。

從區域均衡考量，2025年北部電力需求在全台占比將達38%，供電比例卻僅有33%，需中南部提供備援，若再扣掉深澳電廠，依賴中南部電力北送的情形將更惡化。

經濟部能源局長林全能說明，今年北部尖峰負載為1416.4萬瓩，供電能力1420.7萬瓩，備用容量率僅0.3%，推估到2025年，北部尖峰用電量為1540.7萬瓩，加上深澳電廠1號機組的供電能力則是1559.3萬瓩，北部備用容量率略提升至1.2%；若無深澳電廠，則會出現41.4萬瓩的供電缺口需仰賴中南部支援，備用容量率降為負2.7%。

至於今天在立院提到，2026年若沒有深澳電廠新機組，備用容量率將再減1.5%問題，沈榮津表示，目前已請能源局檢討2026年至2030年的電力供應系統，因為除台電規劃外，還必須考量民營電廠、再生能源發展等問題，會在3個月後詳細說明結果。（編輯：林孟汝）1070321

（經濟部提供）（經濟部提供）

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