美國301大刀揮砍中國 川普將簽署備忘錄

白宮明確指出，川普將針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓21日專電）美國總統川普啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式，將對中國產品課稅。白宮今天預告，川普明天將就中國的「經濟侵略」，簽署備忘錄。



白宮稍早公布川普行程，他訂於美東時間22日中午12時30分簽署備忘錄，白宮明確指出，川普將針對「中國的經濟侵略」簽署備忘錄。



事實上，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天於聯邦眾院歲入委員會聽證上已明白預告，中國在智慧財產權上對美國企業的侵害，是美中貿易間的嚴重問題，川普很快就會就「301調查」對中國做出制裁決定。



他說，美國第一步可進行關稅懲罰，但要確保是「對中國壓力最大化、對美國消費者的影響最小化」；第二步則是在中國對美投資方面採取行動，緊接著還可能有其他步驟。



萊特海澤沒說明投資方面是否只對中國在美投資設限，其他步驟又包括哪些。根據美國財經媒體CNBC報導，川普在第一階段不會針對中國在美投資或中國學生簽證祭出限制，但川普將在兩週後再度聽取簡報，根據第一階段的影響，考慮採取更多行動。



美國貿易代表署（USTR）一名官員下午在電話簡報中表達美國對中國「光說不練」的失望，官員指出，中國過去加入世界貿易組織（WTO）許下的許多承諾，包括走向市場化，甚至歷屆美國政府與中國建立的各式各樣對話管道，中國說了很多承諾，但都沒兌現，美國已給中國許多機會。



官員更透露，剛上任的中國國務院副總理劉鶴不久前訪問美國，與包括萊特海澤、美國財政部長梅努欽等美方財經官員多次會面，不過，美國仍未得到來自中方的滿意答覆。



官員表示，USTR調查中國在侵害美國智慧財產權的四大面向，包括中國以正式或非正式方式，強迫美國企業與中國企業合資，或是強迫科技技術轉移給中國企業；美國企業在中國註冊智慧財產權，無法享有中國企業的同樣保障；三是中國是否利用國家主權基金收購美國的智慧財產；四是中國是否涉及網路駭客竊取美國商業利益。



官員說，這四大方面的調查，美國都有確切證據在手。



不過，官員並未說明，針對中國「301調查」祭出的關稅制裁，究竟將涵蓋哪些產業。



美國依據1974年貿易法301條款，去年8月對中國展開調查，根據這項法律，只要USTR認定美國廠商在智慧財產權上受到不合理或不公平對待，美國總統可以行政手段和貿易對手國談判，或逕行報復。（編輯：陳俊碩）1070322





什麼是301條款？

●「1974年貿易法」的301條款。

●美國總統可針對認定存在不公平貿易關係的貿易夥伴展開調查，祭出關稅懲罰。

●1980年代，日本是美國啟動301條款調查的主要對象，造成對日本摩托車、鋼品和其他產品徵收關稅。

●世界貿易組織（WTO）自1995年運作以來，由於設有解決爭議的全球適用規則，301條款開始閒置不用。





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