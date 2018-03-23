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關鍵字： 貿易戰川普璩美鳳統一發票
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統一發票11-12月千萬獎 仍有2張未兌領

發稿時間：2018/03/23 08:40

最新更新：2018/03/23 08:51

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（中央社製圖）（中央社製圖）

（中央社記者邱柏勝台北23日電）1、2月期統一發票將在25日開獎，但去年11、12月期統一發票千萬獎，仍有2張未兌領；200萬元特獎發票，則有高達6張未兌領，中獎民眾務必於5月7日前兌領，以免成為過路財神。

財政部表示，2張未兌領千萬元特別獎發票，分別是台東縣大武鄉大竹村大竹路的全家超商花新台幣28元買「純粹喝濃厚系玫瑰奶茶」、高雄市湖內區中山路一段的台灣中油花90元加95無鉛汽油。

此外6張未兌領200萬元特獎發票，分別是台北市大安區安和路二段「四塊玉文創」買自動筆55元、台南市中西區西門路「新光影城」買中杯可樂50元、嘉義縣太保市春珠178號中油加油站加92無鉛汽油100元、新竹縣湖口鄉勝利村安宅八街「美廉社」買紅標米酒、蔥肉餡餅148元。

以及台南市東區德東街統一超商賣點數卡200元、新北市林口區文化三路二段「定食8」買套餐280元。

財政部官員建議，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，中獎後也會主動通知中獎人；若有歸戶，獎金更會在開放兌領獎當天，就直接匯入指定帳戶，不必費時對獎，也不怕錯失領獎期限。

去年11月、12月期統一發票千萬元特別獎號碼為75350343；200萬元特獎號碼為67035249。尚未對獎的民眾，請快拿出手中發票，大獎幸運兒也許就是你。（編輯：鄭雪文）1070323

延伸閱讀》統一發票11-12月千萬獎清冊看這裡 最低只花25元

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