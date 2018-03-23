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關鍵字： 美股川普貿易戰李明博
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美中貿易戰烏雲籠罩 台股收盤大跌182.51點

發稿時間：2018/03/23 13:40

最新更新：2018/03/23 14:22

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美中貿易大戰開打，拖累23日台股重挫，盤勢一片綠油油。 中央社記者董俊志攝 107年3月23日美中貿易大戰開打，拖累23日台股重挫，盤勢一片綠油油。 中央社記者董俊志攝 107年3月23日

（中央社台北23日電）台北股市今天收盤下跌182.51點，為10823.33點，跌幅1.66%，成交金額新台幣1455.24億元。

美國總統川普簽署備忘錄，對中國大陸約600億美元貨品祭出懲罰性關稅，中國隨即還擊，憂慮貿易戰開打，全球股市聞訊重挫，台股早盤一度重挫逾240點，之後跌幅雖小幅收斂，仍以重挫收盤。1070323

台股電子光學股跌幅重 法人：謹慎應對

（中央社記者韋樞台北23日電）美國總統川普簽署備忘錄，針對中國銷美高達600億美元的貨品課高關稅，國際股市重挫。台股電子、光學等跌幅重。法人表示，台股主流暫不易出頭，指數將在季線和半年線間游走。

美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，預計15天後公布清單，之後有30天公眾評論期。

從美國貿易代表署打算祭出高達25%的關稅來看，受影響的產業將包含航太、資通訊及機械產業。台股相關的電子、光電類股跌幅較重，半導體類股在台積電領跌下，跌幅約2.4%，光電股以大立光跌逾半根跌停、收在3400元，玉晶光甚至近尾盤時開始有密集買盤推升翻紅1.79%，收在285元。

傳產股跌幅大致在2%以內，生技股部分個股收紅，合世早盤攻上15.45元漲停價後直到收盤。

股市資深分析師林成蔭認為，美中貿易戰正處於初期雙方互相攻擊階段，中國也祭出對美的報復清單。

林成蔭認為，美中貿易戰會有一些衝突，但不致於走向最壞的階段，如同早先美國北韓相互叫陣，但近來雙方願意坐下來協商，未來美中之間也會走相同協商的路。

至於對台股的衝擊，林成蔭說，貿易戰初期難免造成台股大波動，但馬上創新高或破底的機率並不大，台股指數可望在季線10850和半年線10739之間游走，端看美中的協商結果及受影響的產業，但以相關電子股權重占台股逾半，難免會受到抑制，但新的主流股也不易馬上出線，投資人可以留意抗跌類股，謹慎應對。（編輯：鄭雪文）1070323

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