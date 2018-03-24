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中職開幕戰意外 女童遭界外球襲擊

發稿時間：2018/03/24 19:03

最新更新：2018/03/24 19:43

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zoom in 中華職棒開幕戰24日在桃園球場開打，2局上中信兄弟進攻，其中一記界外球疑穿越本壘後方護網，直接擊中一名女童右膝，桃猿球團醫護人員立刻上前了解，協助冰敷、包紮，經初步檢查並無破皮。中央社記者黃巧雯攝　107年3月24日中華職棒開幕戰24日在桃園球場開打，2局上中信兄弟進攻，其中一記界外球疑穿越本壘後方護網，直接擊中一名女童右膝，桃猿球團醫護人員立刻上前了解，協助冰敷、包紮，經初步檢查並無破皮。中央社記者黃巧雯攝　107年3月24日

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒開幕戰Lamigo桃猿隊今天迎戰中信兄弟，2局上中信兄弟王勝偉打擊時，其中一記界外球疑似穿越本壘後方護網，直接擊中女童右膝。

Lamigo桃猿隊今天在桃園主場迎戰中信兄弟，面對桃猿隊洋投道恩斯，中信兄弟首局就有攻勢，靠著4支安打，攻下2分，取得2比0領先。

不過，第2局場上卻發生小插曲，王峻杰二壘安打上壘後，輪到王勝偉上場打擊時敲成界外球，疑似穿越本壘後方護網，直接襲擊座位在東下A12排的洪姓女童，王勝偉該打席隨後敲出兩分砲。

洪姓女童遭界外球直接擊中右膝後被抱出場外，中職聯盟和Lamigo球團、醫護人員立刻上前了解，協助冰敷、包紮，經初步檢查，並無破皮。

Lamigo桃猿隊球團表示，該童經過壢新醫院醫護站處理之後，暫無大礙，後續將依球場保險處理。

洪姓女童的爸爸表示，全家為桃猿隊球迷，看球資歷約2年，先前看球多坐在一壘邊線附近座位，今天改坐本壘後方，座位前方有護網，原本以為很安全，沒想到被界外球擊中，但他認為球團處理流程很OK，今天純屬意外，不會影響之後進場看球意願。（編輯：張銘坤）1070324

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

延伸閱讀》首度4隊不同電視台轉播 中華職棒轉播史一次看懂

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