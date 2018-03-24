/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華職棒王維中管中閔貿易戰
>rss

王維中愛看海賊王 眼神殺氣震懾韓職

發稿時間：2018/03/24 21:50

最新更新：2018/03/24 22:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
效力於南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，24日在南韓慶尚南道昌原馬山棒球場先發主投，出戰LG雙子隊。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日效力於南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，24日在南韓慶尚南道昌原馬山棒球場先發主投，出戰LG雙子隊。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

（中央社台北24日電）今年26歲的台灣左投王維中，是史上首位透過規則五選秀從新人聯盟升上大聯盟的球員，轉戰韓職後，今天成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手，展現大將之風，開啟他的韓職生涯。

王維中出身台東阿美族，和哥哥王躍霖一路都在棒球場上奮鬥。兩兄弟小時候由母親汪靜怡獨自扶養，家境困苦，王維中念小學時，老師都會偷塞饅頭讓他帶回家給哥哥和媽媽吃。

王維中少棒就到高雄打球，就讀國立台灣體育大學時，被美國職棒海盜隊相中，2011年底簽約，2013年透過規則五選秀被釀酒人隊選走，並在2014年首度在大聯盟出賽，成為大聯盟史上第一位透過「規則五選秀」，從新人聯盟直升大聯盟的球員。

他2014年首度在大聯盟出賽，但並未站穩腳步，熬了3年，去年球季再升上大聯盟，旅美生涯大聯盟總計出賽22場，投18.2局，被敲35支安打，防禦率11.09，沒有勝敗成績。

zoom in 韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

儘管闖蕩大聯盟跌跌撞撞，但他在3A表現出色，且球速超過150公里，並擁有不錯的曲球和滑球，被韓國職棒相中，今年轉戰韓職NC恐龍隊，還未展現實力前，就因長相俊俏，被封為「台灣李敏鎬」，成為韓國球迷的話題。

私底下的王維中，其實真的很重視「帥」這件事，襯衫要長袖，增胖是為了穿起球衣更挺更好看，休息時則愛看「海賊王」，但每次一登板，他的眼神凌厲專注，毫無畏懼。

王維中曾說，他也會緊張，但都是在等待熱身、在牛棚的時候，投球時的每個當下，就盡量丟。

轉戰韓職後，王維中平常訓練時與隊友開玩笑，但他上了球場眼光就變了充滿殺氣，連NC恐龍隊的教練都按讚，坦言「喜歡在場上眼光變狠的選手，他就是這種選手」，最後甚至讓他扛起開幕戰先發重責大任。

王維中果然沒漏氣，先發主投7局只失一分，共使用89球，其中62好球、27壞球，3振對手6次、被安打6支、四壞球保送一次，以史上首位在韓國職棒開幕戰拿下勝投的台灣投手紀錄，開啟了韓國職棒生涯。（編輯：張銘坤）1070324

延伸閱讀》王維中秀出新球路 韓職開幕勝投獲MVP

延伸閱讀》王維中7局失1分 哥哥王躍霖：比想像中好

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0318-0324）
一週重要新聞影像回顧（0318-0324）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP