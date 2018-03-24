王維中愛看海賊王 眼神殺氣震懾韓職

效力於南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，24日在南韓慶尚南道昌原馬山棒球場先發主投，出戰LG雙子隊。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

（中央社台北24日電）今年26歲的台灣左投王維中，是史上首位透過規則五選秀從新人聯盟升上大聯盟的球員，轉戰韓職後，今天成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手，展現大將之風，開啟他的韓職生涯。



王維中出身台東阿美族，和哥哥王躍霖一路都在棒球場上奮鬥。兩兄弟小時候由母親汪靜怡獨自扶養，家境困苦，王維中念小學時，老師都會偷塞饅頭讓他帶回家給哥哥和媽媽吃。



王維中少棒就到高雄打球，就讀國立台灣體育大學時，被美國職棒海盜隊相中，2011年底簽約，2013年透過規則五選秀被釀酒人隊選走，並在2014年首度在大聯盟出賽，成為大聯盟史上第一位透過「規則五選秀」，從新人聯盟直升大聯盟的球員。



他2014年首度在大聯盟出賽，但並未站穩腳步，熬了3年，去年球季再升上大聯盟，旅美生涯大聯盟總計出賽22場，投18.2局，被敲35支安打，防禦率11.09，沒有勝敗成績。





韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

儘管闖蕩大聯盟跌跌撞撞，但他在3A表現出色，且球速超過150公里，並擁有不錯的曲球和滑球，被韓國職棒相中，今年轉戰韓職NC恐龍隊，還未展現實力前，就因長相俊俏，被封為「台灣李敏鎬」，成為韓國球迷的話題。



私底下的王維中，其實真的很重視「帥」這件事，襯衫要長袖，增胖是為了穿起球衣更挺更好看，休息時則愛看「海賊王」，但每次一登板，他的眼神凌厲專注，毫無畏懼。



王維中曾說，他也會緊張，但都是在等待熱身、在牛棚的時候，投球時的每個當下，就盡量丟。



轉戰韓職後，王維中平常訓練時與隊友開玩笑，但他上了球場眼光就變了充滿殺氣，連NC恐龍隊的教練都按讚，坦言「喜歡在場上眼光變狠的選手，他就是這種選手」，最後甚至讓他扛起開幕戰先發重責大任。



王維中果然沒漏氣，先發主投7局只失一分，共使用89球，其中62好球、27壞球，3振對手6次、被安打6支、四壞球保送一次，以史上首位在韓國職棒開幕戰拿下勝投的台灣投手紀錄，開啟了韓國職棒生涯。（編輯：張銘坤）1070324





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