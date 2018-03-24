中職開幕戰桃猿勝兄弟 林立兩分砲獲MVP[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒29年開幕戰Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟交手，桃猿隊新秀林立首度開幕戰先發就敲出兩分砲，終場以6比4擊敗中信兄弟。



Lamigo桃猿隊在主場桃園球場迎戰中信兄弟，中信兄弟派出賽格威對戰前東家桃猿隊，猿隊則由道恩斯應戰，吸引1萬8521名球迷進場觀賽。



中信兄弟首局就有攻勢，靠著4支安打攻下2分，2局上再靠著王勝偉兩分砲，取得4比0領先。



面對前隊友賽格威，桃猿隊打線不手軟，去年才加盟桃猿隊的林立首度開幕戰先發，擔任三壘手、打第二棒，3局下回敬兩分砲，以及靠著王柏融、林泓育接連安打，再攻下一分，將比數追成3比4。



桃猿隊4局下攻勢再起，廖健富敲出安打帶有一分打點，追平比數，余德龍補上安打，再添一分，反倒以5比4超前。賽格威僅投4局被敲8安失5分，退場休息。



道恩斯主投6局失4分，失分集中在前2局，被敲出7支安打，送出4次三振、2次保送。第7局起朱俊祥、林柏佑、陳禹勳聯手守住勝果。



猿隊靠著詹智堯6局下高飛犧牲打，追加一分保險分，終場以6比4擊敗中信兄弟。



中信兄弟2016年季中選秀第一輪選中的陳琥，去年因傷錯失一軍初登板機會，今天8局下生涯初登板，投0.2局無失分，被敲出2支安打，送出一次三振。（編輯：黃瑞弘）1070324





中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，2局上中信兄弟王勝偉敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點。中央社記者張新偉攝 107年3月24日

林立生涯開幕戰首轟獲MVP 上場全力以赴



（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職Lamigo桃猿隊年輕球員林立今天首度打中職開幕戰，3局敲出生涯開幕戰首轟，帶起球隊攻勢擊敗中信兄弟隊、獲頒MVP；林立表示，抱持學習心態，上場全力幫球隊拿勝。



林立去年加入球隊後下半季開始在一軍出賽，去年總計13場出賽，47打數敲出16支安打，包括2發全壘打，打擊率3成40，今年從官辦熱身賽開始，打擊手感一直維持的不錯，他表示：「謝謝教練團的幫忙，從春訓開始會針對一些細節跟我討論，包括好的與不好的地方。」



首度打中職開幕戰，林立先發第2棒、守三壘，總教練洪一中表示，「只要我們排上去先發的球員，就代表他的近況不錯」；林立用好表現回應教練團期待，3局球隊0比4落後、壘上有人時，敲出兩分砲帶起球隊攻勢。



林立表示，之前沒有打過兄弟隊先發投手賽格威的球，「按照教練的指示，針對直球攻擊，全壘打那一球打得蠻平的，沒有想過會飛出牆」；開季首場比賽就有好表現，獲選單場最有價值球員（MVP），林立表示：「只要上場，心態就是全力以赴、幫助球隊拿下勝利。」



林立去年球季一軍出賽守備位置以游擊、二壘為主，首度一軍守三壘，他表示，包括距離和方向都不太一樣，守三壘的時間不多，還需要時間去適應；對於今年球季，「希望可以穩定出賽，結果不會強求、抱持學習的心態，做好自己該做的事情」。（編輯：張銘坤）1070324