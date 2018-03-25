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爭取美高關稅豁免 鄧振中：還有很多事要做

發稿時間：2018/03/25 08:30

最新更新：2018/03/25 08:44

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行政院政務委員鄧振中（左2）日前赴美爭取美國鋼鋁高關稅豁免，25日清晨返抵國門，他表示，目前以國家豁免與個別公司豁免方式雙管齊下向美方爭取。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年3月25日行政院政務委員鄧振中（左2）日前赴美爭取美國鋼鋁高關稅豁免，25日清晨返抵國門，他表示，目前以國家豁免與個別公司豁免方式雙管齊下向美方爭取。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年3月25日

（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）日前赴美爭取美國鋼鋁高關稅豁免的行政院政務委員鄧振中，今天清晨返抵國門表示，目前以國家豁免與個別公司豁免方式雙管齊下向美方爭取，政府雖樂觀，但還有很多事要做。

爭取美國鋼鋁高關稅豁免，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中18日率團訪美，25日清晨返台。

鄧振中接受中央社記者訪問表示，未來除持續與美方協商獲得國家豁免，也會以個別公司跟美方申請個別項目豁免方式雙管齊下。但政府會努力爭取國家豁免，畢竟「取得國家豁免，個別業者就不是問題」。

鄧振中表示，台灣無法獲得暫時豁免原因，主要是美方對台灣部分業者從中國大陸進口鋼鋁、製成產品後出口美國表示疑慮。但部分廠商的做法，不該由全部業者承擔後果，要區分二者，相關的證明文件就顯得非常重要，未來「還有很多事要做」。

鄧振中指出，返台後第一步就是要找國內鋼鋁業者討論，重點在於自中國大陸進口的鋼鋁用途，如果能提出確切證明、結果有說服力，相信美方也能接受；但如果情形不一樣，就需找出另外的解決方案。

鄧振中說，鋼鋁商品只是開端，往後可能擴及到其他產品。美方對中國大陸商品「不公平的傾銷」不滿已久，因此正尋求方式來制止這樣的情況。這次美國鋼鋁高關稅豁免若能取得，相關經驗將可作為往後其他商品借鏡，更顯其重要性。

鄧振中表示，目前多數國家都受美國關稅措施影響，在4月底正式公告前，即使取得暫時豁免的國家也需進行協商。除保持通暢的溝通管道，未來將視情況決定是否再度訪美。政府會盡力配合讓美方感受到台灣的重視，並抱持樂觀態度。

鄧振中說，美國推動關稅措施的目的，是為打擊中國大陸產品生產過剩，透過直接或間接方式將產品傾銷美國。因此自23日起對鋼鋁進口商品分別課徵25%與10%關稅。但歐盟、加拿大、墨西哥、澳洲、巴西、阿根廷、南韓得以「暫時豁免」高關稅。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070325



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