NCAA也瘋狂 羅耀拉大學98歲修女宛如守護神[影]

(中央社25日綜合外電報導)芝加哥羅耀拉大學今天爆冷擊敗堪薩斯州大,睽違55年後再度晉級全美大學男籃最後四強,然而紅遍媒體和社群網站的話題人物卻不是教練球員,而是高齡98歲的隨隊修女季恩.施密特。



大家都稱銀髮蒼蒼、看來宛如祖母般慈祥溫柔的施密特(Jean Dolores-Schmidt)為「修女季恩」(Sister Jean),這樣的人物伴隨著陽剛味十足的男籃球隊,並不常見。她在這所小型天主教學校的正式職稱是隨隊修女,總在開賽前帶領全隊祈禱,賽後和大家擁抱,提醒這些孩子別忘了運動精神和上帝的眷顧。



羅耀拉大學位於芝加哥市西北,雖然曾在1963年勇奪全美冠軍,但那已是陳年往事,自此校隊成績就不好,未曾受到矚目;1985年NCAA男籃錦標賽改為64強制以來,羅大從未晉級64強錦標賽,直到今年。也因此,季恩的獨特身影隨著羅大屢屢過關斬將,進入全美民眾眼簾,成為媒體訪談和社群媒體鄉民討論的焦點,一夕爆紅。



由於季恩太受歡迎,羅耀拉大學週六宣布將發售老修女的搖頭娃娃,並開始接受預訂,短短一天半之內已接到超過1000個訂單。羅大先前也曾在2011和2015年以修女的搖頭娃娃作為贈品,如今這些舊娃娃價值在一夜間爆漲,一名賣家本週在eBay上賣出5個,每個要價300美元。





