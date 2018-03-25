UBA女子組陳薇安猛轟26分 文化大學締造4連霸

106學年度UBA大專籃球聯賽25日在台北小巨蛋舉行女子組決賽，文化大學（圖）終場以84比55擊敗台北市立大學，奪得冠軍，球員在場中開心擁抱慶祝中央社記者張皓安攝 107年3月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）文化大學今靠著全能前鋒陳薇安全場轟下最高的26分、11籃板，在106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽女子組決賽，以84比55輕取北市大學封后，並寫下4連霸。





106學年度UBA大專籃球聯賽25日在台北小巨蛋舉行女子組決賽，文化大學與北市大場上交鋒，最終由文化大學4連霸成功。圖為文化大學陳薇安（左2）上籃得分。中央社記者張皓安攝 107年3月25日

文化靠著超強團隊戰力做後盾，一路領先壓著對手打，其中全場包辦26分的陳薇安，在第4節就獨拿10分，無情摧毀對手反撲意志，文化順利達成連霸，同時這也是隊史的第19冠。



比賽結束前5秒，現場球迷大聲加入倒數，待比賽時間歸零，場邊激射出象徵冠軍的金色彩帶，文化球員在場中央彼此相擁倒成一片，在主持人起鬨下，文化前鋒黃鈴娟在場中跳起抖肩舞，球員回到板凳席後興奮地把教練鄭慧芸拋起來，慶祝今年球季完美劃下句點。



鄭慧芸笑說，被拋在空中的感覺非常開心，因為這是冠軍教練獨有的榮耀，她並開玩笑說：「球員平常訓練很辛苦，手都舉不起來，練了一年她們經過40分鐘的比賽，手還有力把我拋在空中，代表我們練得很好。」



文化陣中，包括黃鈴娟、陳薇安以及徐玉蓮，HBL高中時代都曾拿過冠軍賽MVP，不過黃鈴娟強調：「我們的訓練是為了去拿冠軍，不是為了個人獎項。」不過她也承認「心裡難免還是會偷偷想到」。



冠軍賽開打前，鄭慧芸告訴球員，要打一場讓人感動的比賽，也希望球員從比賽開始第一秒就不要浪費，盡情享受在小巨蛋這個舞台，她妙喻：「今天就好像是最後的成果展。」（編輯：陳怡璇／黃于）1070325





106學年度UBA大專籃球聯賽25日在台北小巨蛋舉行女子組決賽，文化大學（白衣）終場以84比55擊敗北市大（黑衣），成功衛冕冠軍寶座。中央社記者張皓安攝 107年3月25日