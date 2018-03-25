用生命投球的男人 林岳平與投手丘道別

中職統一獅隊25日賽後舉辦中職救援王林岳平引退活動，邀請林岳平上場再投最後一球，林岳平投球後將手套與球放入展示櫃，象徵正式告別球場。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中華職棒救援紀錄保持人統一獅隊林岳平今天舉行引退儀式，在投手丘投出最後一球，結束儀式後再回投手丘摸著紅土道別，捕手高志綱稱多年搭擋為「用生命投球的男人」。



投手林岳平去年季後結束中職13年球員生涯，留下生涯129次救援成功中職紀錄，今年起轉任獅隊二軍投手教練。今天賽後獅隊替他舉行引退儀式，讓他重新站上台南棒球場投手丘，與熟悉夥伴高志綱搭擋，打者是獅隊野手高國慶。



林岳平投出最後一球，正式告別球員生涯，他表示在看球隊替他準備的引退影片時，一度眼光泛紅，想起一路走來許多恩人給他的鼓舞，想到艱難時候的心情，球隊請來林岳平的爸媽替他獻花，「他們上週出車禍，還沒有完全康復，上一次來獻花是我開刀時，這次是我結束球員生涯」，林岳平心中無限感觸。





林岳平引退影片 謝謝林岳平! 獻給大餅以及知道他名字的人! 由統一獅官方粉絲團貼上了 2018年3月25日





林岳平投出最後一球後，又重新走回投手丘上摸了一下紅土，他表示，「最後一次了，再也沒辦法以選手身份走上投手丘，有點像是跟投手丘擊掌的概念」。



林岳平在2005年加入統一獅隊，是球隊倚重的投手戰力，2007年接受心臟手術，只為再回投手丘上；多年投捕搭擋高志綱表示，一起經歷的畫面一一浮現，他的拚勁感動很多人，樹立很多好榜樣給後面的學弟看。



高志綱想對林岳平說：「辛苦了，謝謝你付出這麼多，為了球隊、為了你自己」，林岳平在自己的崗位上非常的投入，想要把一切都做到好，那些心裡層面的壓力很大，沒有站在那個位置過的人沒有辦法體會到，真的辛苦了。



高志綱稱呼他為「用生命投球的男人」，談起林岳平2007年的心臟手術，高志綱說，林岳平如果不要投球，可以不要開刀，那是攸關生死的手術，「有時我常常在想，如果換成是我，我會不會去挑戰，因為他熱愛棒球，所以去挑戰，他真的是用生命在投球」。（編輯：吳協昌）1070325





中職統一獅隊25日在台南球場開幕戰後舉辦中職救援王林岳平（右）引退活動，林岳平在投完最後一球後，與老搭檔捕手高志綱（左）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

中華職棒救援王林岳平25日在統一獅台南主場開幕戰後，換上球衣再登投手丘，丟出最後一球，正式宣告引退。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

中職統一獅隊25日在主場台南球場舉辦中職救援王林岳平引退活動，林岳平向現場來賓致詞時，一度紅了眼眶。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

中職統一獅隊25日在台南主場開幕戰賽後，為中職救援王林岳平舉辦引退儀式，林岳平穿起球衣再登投手丘，丟出最後一球。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

中職統一獅隊25日在台南主場舉行開幕戰，賽後並舉辦中職救援王林岳平（前左2黑衣者）引退活動，林岳平的家人也到場見證。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

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