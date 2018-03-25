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UBA陳昱瑞獨拿24分 國體大奪隊史首冠

發稿時間：2018/03/25 22:58

最新更新：2018/03/25 23:28

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106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋舉行男子組決賽，國立體大（橘衣）終場以73比69打敗健行科大，奪得冠軍，球員場中難掩奪冠喜悅。中央社記者張皓安攝　107年3月25日106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋舉行男子組決賽，國立體大（橘衣）終場以73比69打敗健行科大，奪得冠軍，球員場中難掩奪冠喜悅。中央社記者張皓安攝　107年3月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）UBA富邦人壽大專籃球聯賽，國立體大今晚靠著前鋒陳昱瑞轟下全場最高的24分，包括在第4節決勝期內獨拿9分，爆冷以73比69擊敗衛冕軍健行科大，隊史首度拿下UBA男子組冠軍。

106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽，今在台北小巨蛋進行最終決賽，男子組由國體大奪冠，女子組則由文化大學擊敗台北市大封后，並寫下4連霸。

國體大今開局就取得領先，全場未曾落後，第4節最後5分52秒一度被健行追平，不過接下來陳昱瑞跳出來接管比賽，他在最後5分32秒內個人包辦9分，是幫助球隊穩住勝基的關鍵，賽後他也獲選為冠軍賽MVP。

陳昱瑞坦言，賽前對於MVP他沒有多想，因為多數人都看好健行，就算這樣，他們依舊對自己深具信心，而在第4節最後階段的火力噴發，他說：「我上半場就拿到15分，第3節進攻幾乎沒有什麼建樹，第4節我覺得自己應該要跳出來了，我也恰好把握住了機會。」

國體大教頭桑茂森賽後感性地表示，過去這一年來球員每天很早起，卻都很晚睡，幾乎全年無休，當成功跨進4強窄門後，「我們把冠軍夢放在心理，沒有大聲說。」

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今年球季結束國體大將有3名主力畢業，其中也包括陳昱瑞在內，桑茂森說：「他們在畢業前，送給我們團隊最棒的禮物（冠軍）。」

女子組冠軍賽MVP，則由文化全能前鋒陳薇安拿下，她不居功地表示：「我們球隊裡有9個人，每個人都很重要，應該有9個MVP獎座才是。」

其他重要的個人獎，世新大學中鋒林蝶獲選年度新人后，健行前鋒謝亞軒則拿下新人王。（編輯：陳清芳）1070325

106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋進行男子組決賽，國立體大周暐宸（橘衣）拿下全隊次高18分，幫助球隊奪冠封王。中央社記者張皓安攝　107年3月25日106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋進行男子組決賽，國立體大周暐宸（橘衣）拿下全隊次高18分，幫助球隊奪冠封王。中央社記者張皓安攝　107年3月25日
106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋舉行男子組決賽，國立體大奮力拚搏，成功拿下隊史首冠。中央社記者張皓安攝　107年3月25日106學年度UBA大專籃球聯賽25日晚間在台北小巨蛋舉行男子組決賽，國立體大奮力拚搏，成功拿下隊史首冠。中央社記者張皓安攝　107年3月25日
106學年度UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰25日晚間在台北小巨蛋開打，國立體大（橘衣）、健行科大（白衣）球員場上交鋒，終場由國立體大勇奪冠軍。中央社記者張皓安攝　107年3月25日106學年度UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰25日晚間在台北小巨蛋開打，國立體大（橘衣）、健行科大（白衣）球員場上交鋒，終場由國立體大勇奪冠軍。中央社記者張皓安攝　107年3月25日
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