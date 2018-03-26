/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票曹操中華職棒王維中
>rss

統一發票1-2月千萬獎幸運兒 超商花19元中獎

發稿時間：2018/03/26 11:52

最新更新：2018/03/26 12:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
財政部公布2018年1-2月統一發票中獎名單中，統一超商共有3位千萬大獎得主、全聯福利中心則有一位千萬大獎得主。（中央社）財政部公布2018年1-2月統一發票中獎名單中，統一超商共有3位千萬大獎得主、全聯福利中心則有一位千萬大獎得主。（中央社）

（中央社記者朱則瑋台北26日電）各大超商、賣場今天公布1-2月統一發票中獎名單，其中，有民眾在統一超商新北市國庭門市花新台幣19元買零食類商品，就中了1000萬元發票大獎。

財政部公布最新一期2018年1-2月統一發票中獎名單中，統一超商共有3位千萬大獎得主、2位200萬得獎者，全聯福利中心則有一位千萬大獎得主，1位200萬得獎者。

統一超商表示，3位千萬大獎得獎者分別是在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮮食類商品、新北市板橋區國庭門市花19元購買零食類商品、彰化縣員林市員家門市花58元購買鮮食類商品，就中了大獎。

另外，2位200萬大獎得主分別是在高雄市彌陀區彌盛門市花37元購買沖泡類商品、以及新北市板橋區武江門市花52元購買鮮食和飲料類商品。

全家便利商店開出一組千萬大獎，中獎者位於中壢明光店花128元購買義美奶茶和香菸等商品，另外也在鳳山華興店開出一組200萬特獎。

全家表示，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開100萬元獎，全家開出一組，中獎者於新莊金泰店購買一個奶酥麵包，花了25元就中了100萬元。

全聯福利中心則於大肚榮華門市開出千萬大獎發票，總計一張，民眾只花費351元購買鮪魚罐頭、維義橄欖油等食品就中大獎。另外，全聯也開出一張200萬特獎。

全聯表示，統計1、2月份共開出超過31萬個獎項，希望1、2月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票。（編輯：趙蔚蘭）1070326

（中央社製圖）（中央社製圖）

延伸閱讀》上一期還沒對獎嗎？統一發票11-12月獎號看這裡

延伸閱讀》當心成為過路財神！統一發票11-12月千萬獎 仍有2張未兌領

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 統一發票發票
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰
UBA冠軍戰決戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP