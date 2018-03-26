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立院初審都更條例 葉俊榮：釘子戶會減少

發稿時間：2018/03/26 18:33

最新更新：2018/03/26 18:51

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zoom in 立法院內政委員會26日初審通過都更條例修正草案，內政部長葉俊榮說，釘子戶將會減少。中央社記者裴禛攝 107年3月26日立法院內政委員會26日初審通過都更條例修正草案，內政部長葉俊榮說，釘子戶將會減少。中央社記者裴禛攝 107年3月26日

（中央社記者陳俊華台北26日電）立法院內政委員會今天初審通過都更條例修正草案，針對都更不同意戶將強制辦理聽證，並明定處理程序，若仍無法解決爭議，政府可代為拆除。內政部長葉俊榮說，釘子戶將會減少。

葉俊榮會後受訪時說，過去有些都更個案因為「釘子戶」無法進行，修法後在程序上提早處理問題，包括同意戶比例提高、土地總面積也提高，加上程序上的保障，如果真的有異議的話，將強制舉行聽證程序，過程中若需要政府機關處理，就會積極介入、協調。

內政部次長花敬群會後受訪時表示，針對不同意戶處理機制有明確共識，修法後確定「3加1」程序，爭議處理是一個系統，從劃定更新地區、提出事業概要、審查事業計畫、權利變換計畫審定，只要有爭議就會辦聽證，每個程序都有要求的內容，也要被實質審議後才會核定，「最後確認，都沒問題就做吧」。

內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠表示，本案提報院會討論前，須經政黨協商。（編輯：林沂鋒）1070326

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