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美中貿易戰疑慮降 台股開盤大漲百點

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中美貿易戰憂慮紓緩 美股4大指數全面狂漲

發稿時間：2018/03/27 06:23

最新更新：2018/03/27 08:48

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zoom in 美中貿易戰疑慮降溫，美國華爾街股市26日強力上揚，4大指數全面狂漲。圖為美國證券交易所。（中央社檔案照片）美中貿易戰疑慮降溫，美國華爾街股市26日強力上揚，4大指數全面狂漲。圖為美國證券交易所。（中央社檔案照片）

（中央社紐約26日綜合外電報導）由於逢低承接買盤進場，同時市場寄望美國和中國大陸能協商出貿易新條件以避免貿易戰，華爾街股市今天強力上揚。

道瓊工業指數大漲669.40點或2.89%，以24202.60點作收。

標準普爾指數漲70.29點或2.72%，收在2658.55點。

科技股那斯達克指數漲227.88點或3.26%，收7220.54點。（譯者：張佑之）1070327

美股瘋漲 台股先看收復11000點

（中央社記者韓婷婷台北27日電）美中貿易戰疑慮降溫，美股出現報復性反彈，台股雖近期表現相對抗跌，但分析師表示，仍可望跟隨國際股市反彈力道，短線先觀察11000點是否收復。

美股一掃上週回檔陰霾，4大指數全面狂漲，道瓊工業指數上漲669.40點、漲幅2.84%、收在24202.60點，NASDAQ指數上漲227.88點、漲幅3.26%、收在7220.54點，S&P 500指數上漲70.29點、漲幅2.72%、收在2658.55點，費城半導體指數上漲56.18點、漲幅4.24%、收在1380.10點。

分析師表示，美中貿易戰出現轉圜餘地，使得投資人恐慌情緒舒緩，尤其是科技類股漲幅更是驚人，與台股連動性高的費城半導體指數大漲超過4%，指標股蘋果（Apple）、谷歌（Google）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）漲幅都相當驚人，電子股可望擺脫近期資金流出的陰霾，重回多頭懷抱。

不過，分析師也提醒，美股在2個交易日回檔1100點的過程中，台股相對抗跌，也可能讓反彈力道相對削弱，但若能回補3月23日的空方缺口重回11000點之上，代表多頭重新掌握發球權。

歐股早盤雖呈現反彈，但因西方國家與俄羅斯爆發的外交緊張關係，使歐股一度可能反彈的走勢突然中斷；倫敦FTSE 100指數下挫33.25點、跌幅0.48%，以6888.69點作收；法蘭克福DAX 30指數跌99.05點、跌幅0.83%，以11787.26點作收；巴黎CAC 40指數跌28.94點、跌幅0.57%，收在5066.28點。（編輯：鄭雪文）1070327

延伸閱讀》傳陸提減買台韓半導體 改擴大向美採購

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