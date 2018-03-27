核二廠2號機開始併聯 預計4天滿載

台電公司25日向原能會申請核二廠2號機併聯要求，原能會27日已完成審查，同意併聯發電。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者黃雅娟台北27日電）核二廠2號機停機超過22個月，台電表示，接獲原能會發函同意，核二廠2號機今天中午12時55分開始併聯，預計4天時間可以滿載，不過仍要視現場機組狀況而定。



原能會今天發函同意台電核二廠2號機併聯運轉申請，原能會綜整台電公司核二廠2號機併聯申請文件審查後，自20日同意臨界迄今之現場各項查證結果後，確認機組現場狀態符合併聯要求，故於今日同意其併聯申請。



台電公司表示，核二廠2號機今天中午12時55分已經併聯運轉，預估4天後滿載，但仍要視機組狀況而定。



核二廠2號機105年5月16日發生發電機避雷器箱受損而停機進行檢修，迄今停機已經超過一年10個月。台電2月5日歲修完成後提出再轉申請，3月5日原能會審查認定符合再轉安全條件，3月15日經濟部及台電赴立法院進行專案報告，原能會20日發出公文，同意台電核二廠2號機再轉。



根據台電公開資料顯示，103年核二廠發電占比為總量7.84%，發電量為171.8億度，單一機組發電量約為86億度，裝置容量95.1萬瓩；影響夏季備轉容量率約2.7%。（編輯：趙蔚蘭）1070327



原能會同意核二2號機併聯發電



（中央社記者朱則瑋台北27日電）台電公司25日向原能會申請核二廠2號機併聯要求，原能會審查文件並綜整機組20日迄今的查證結果，今天完成審查，同意併聯發電。



核二廠2號機在原子能委員會3月20日同意初次臨界申請後，即依序起動反應爐並執行併聯前各項設備調校、測試等，期間原能會也增派視察員，進行現場查核。台電公司於3月25日提出併聯申請，原能會在綜整台電公司核二廠2號機併聯申請文件審查及自20日同意臨界迄今之現場各項查證結果後，確認機組現場狀態符合併聯要求，今天同意併聯申請。



原能會表示，已要求台電公司建立機組起動過程各階段重要測試及作業項目查核清單，並加強品質稽查。同時將持續增派視察員，現場查核機組升載期間關鍵步驟執行情形及相關安全系統功能測試作業，以確保機組運轉安全。（編輯：林興盟）1070327





台灣核電廠發電狀況。（中央社製表）

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