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美課鋼鋁關稅 台受影響鋼鐵品不到2成

發稿時間：2018/03/27 13:50

最新更新：2018/03/27 14:17

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經濟部統計處27日發布鋼鐵產業分析專題報告，台灣出口至美國鋼鐵產品，受課徵關稅產品約占2成以下，市占率約3.9%。（圖取自Pixabay圖庫）經濟部統計處27日發布鋼鐵產業分析專題報告，台灣出口至美國鋼鐵產品，受課徵關稅產品約占2成以下，市占率約3.9%。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者黃雅娟台北27日電）經濟部統計處表示，台灣出口至美國鋼鐵產品，受課徵關稅產品約占2成以下，市占率約3.9%；而美國連續8年都是台灣鋼鐵出口國第一，美國所豁免的關稅鋼鐵產品在美市占過半，對台灣可能產生排擠效應。

經濟部統計處今天發布鋼鐵產業分析專題報告，報告指出，我國鋼鐵產業在93年躋身新台幣兆元產值，97年產值1.5兆元一舉創下歷史新高；不過隨後全球景氣放緩，鋼鐵產能供過於求，自101年以來多呈下滑，105年產值萎縮至9136億元。

106年因鋼價觸底反彈，加上全球景氣回溫，結束連續2年負成長，產值重返兆元大關，年增率22%，其中鋼鐵軋延及擠型像是熱、冷軋鋼捲板及鋼筋等占59.7%；鋼鐵冶煉則有鋼胚等占34.8%。

鋼鐵產業以供應國內需求為主，近年來業者積極強化製程技術及提高生產力，直接外銷比率呈逐年上升趨勢，自99年的22%上升至106年的26.8%；國內需求量也連續3年成長，106年已達5834萬公噸。

依照財政部關務署統計，106年台灣鋼鐵及其製品出口共173.4億美元（約新台幣5041億元），占總出口5.5%，其中對美國出口106年為37.3億美元（約新台幣1084億元），年增16.5%，美國占鋼鐵出口的比重由98年的13.4%增加至106年21.5%，增加8.1個百分點，顯示美國市場日趨重要，而對美國出口已經連續8年都是占比居首。

根據美方統計，106年美國自台灣進口鋼鐵及其製品為36.2億美元，市占為5.6%，排名從101年的第8名已爬升至第5名；如果依照美國107年加徵關稅貨品觀察，106年美國自台灣進口產值為6.1億美元，市占3.9%，排名第10；統計處預估，台灣受到影響的鋼鐵產業占比在2成以下。

美國總統川普日前宣布對進口鋼鐵和鋁課徵25%和10%關稅，由於美國公布對加拿大、墨西哥等國家給予鋼鐵豁免關稅，歐盟、澳洲及南韓暫時豁免，豁免國家市占超過一半，未來可能排擠台灣市占。台灣將持續與美方協商爭取豁免關稅，以利公平競爭。

經濟部日前表示，減緩業者衝擊的替代方案，包括從其他地區進口或以國內產品替代，「主要還是國內優先」，例如中鋼，以及中鋼與台塑在越南投資的台塑河靜鋼廠；目前並同步請鋼鐵公會協助業者與美國客戶聯繫，爭取個別產品豁免。（編輯：張均懋）1070327

延伸閱讀》經濟部盤點鋼鋁業狀況 爭取美高關稅豁免

延伸閱讀》鋼鋁關稅上路 川普：工廠搬到美國來

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