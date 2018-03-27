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2月景氣燈號轉綠燈 工業生產回溫給力

發稿時間：2018/03/27 16:04

最新更新：2018/03/27 18:00

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國家發展委員會27日公布2月景氣對策信號由上月黃藍燈轉綠燈，較1月回升4分，來到24分，工業生產指數由藍燈轉呈綠燈，分數增加2分；股價指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分。中央社記者裴禛攝　107年3月27日國家發展委員會27日公布2月景氣對策信號由上月黃藍燈轉綠燈，較1月回升4分，來到24分，工業生產指數由藍燈轉呈綠燈，分數增加2分；股價指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分。中央社記者裴禛攝　107年3月27日

（中央社記者陳政偉台北27日電）國發會公布2月景氣對策信號，結束連2月黃藍燈回到代表穩定的綠燈。觀察領先指標連2個月下滑，但同時指標維持9個月上升，國內景氣仍穩定復甦中，但成長動能不強。

國發會今天公布107年2月景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較1月的20分，增加4分，燈號由黃藍燈轉呈代表「穩定」的綠燈；領先指標雖微幅下跌2個月，但同時指標仍持續上升，顯示國內景氣仍處溫和成長中。

9項構成項目中，工業生產指數由藍燈轉呈綠燈，分數增加2分；海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數由黃藍燈轉為綠燈，分數各增加1分；股價指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分，其餘4項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為101.17，較1月下降0.13%，微幅下跌2個月；同時指標不含趨勢指數為102.05，較1月上升0.05%，為連續9個月上升。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，如果看到領先指標微幅下跌2個月，減幅累積0.21%不算太大。指標中，因為電子跟資通訊產業在傳統的淡季，所以外銷訂單指數表現較不理想。

吳明蕙說，製造業營業氣候測驗點因為2月工作天數較少，大型品牌手機銷售不如預期影響；台股連8個月維持萬點行情，股價指數因為基期墊高，成長幅度不強。

美中貿易戰緊張情勢似乎稍緩，吳明蕙指出，根據經濟預測機構IHS最新的預測，目前維持全球經濟成長率3.4%，後續因中美貿易摩擦仍在發展中，真正的狀況還不明朗，是否有可能產生降低全球貿易動能等負面影響，還要持續的觀察。

不過，觀察美中貿易戰對國內景氣的衝擊，吳明蕙強調，影響台灣經濟成長的有外需跟內需，目前國內經濟基本面還是相當穩健。（編輯：張均懋）1070327

國家發展委員會27日公布2月景氣對策信號由上月黃藍燈轉綠燈，較1月回升4分，來到24分，其中工業生產回溫而加分。國發會經濟發展處處長吳明蕙（圖）表示，整體來看，國內景氣仍將持續溫和復甦。中央社記者裴禛攝　107年3月27日國家發展委員會27日公布2月景氣對策信號由上月黃藍燈轉綠燈，較1月回升4分，來到24分，其中工業生產回溫而加分。國發會經濟發展處處長吳明蕙（圖）表示，整體來看，國內景氣仍將持續溫和復甦。中央社記者裴禛攝　107年3月27日
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