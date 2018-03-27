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SBL裁判終身停權 布拉禁賽判決不變[影]

發稿時間：2018/03/27 18:38

最新更新：2018/03/27 19:26

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中華籃協27日召開技術委員會，決議臺北達欣工程洋將布拉（球衣背號35）季後賽首場禁賽判決不變，但單場祭出2次技術犯規的裁判熊光興（右）遭SBL終身停權。（圖取自愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道）中華籃協27日召開技術委員會，決議臺北達欣工程洋將布拉（球衣背號35）季後賽首場禁賽判決不變，但單場祭出2次技術犯規的裁判熊光興（右）遭SBL終身停權。（圖取自愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道）

（中央社記者龍柏安台北27日電）中華籃協今天召開技術委員會，會後決議臺北達欣工程洋將布拉（Sim Bhullar）季後賽首場禁賽的判決不變，但單場祭出2次技術犯規的裁判熊光興，將終身不得在SBL執法。

超級籃球聯賽（SBL）25日達欣與金門酒廠之戰，熊光興在第2、3節分別對布拉祭以技術犯規，導致布拉提前被驅逐出場，最後球隊也遭對手逆轉，賽後達欣提出申訴，籃協技術委員今天審視比賽畫面後，確定判決失當，因此將裁判處以終身停權處分。

熊光興在電話中表示，他還沒收到籃協公文，因此不方便做出回應，不過他也表示：「比賽中布拉的確對我咆哮，我才會給他第2次技術犯規。」

這是SBL史上對裁判最嚴厲的懲處，同樣在SBL執法的裁判私下表示，過去也曾發生過裁判執法過當的問題，當時同樣是達欣洋將歐克薩（Reggie Okosa）被裁判驅逐出場，球團提出申訴後，歐克薩禁賽與罰款雙雙取消，負責執法的裁判接下來球季則被停權禁吹。

裁判質疑，相同的狀況籃協為何會有兩套不同標準，「吹錯就是錯了，是該檢討也該接受懲處，但是終身禁吹實在太沉重，除非熊老師跟球團教練之間有不恰當的言語攻擊，否則不應該接受這麼重的處罰。」

技術委員會召集人王人生表示，經錄影重播審視後，證實布拉並沒有怒罵裁判，而是大喊裁判為什麼不抓對手犯規動作，熊光興聽不懂布拉說的話，意氣用事吹判技術犯規，此舉嚴重影響籃協裁判尊嚴，因此禁止他未來繼續在SBL執法。（編輯：張銘坤）1070327

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道
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