白宮：美韓新貿易協定 基本上達成協議

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮今天表示，美國和南韓基本上已就新貿易協定達成協議，很快就會公布協定的細節。



路透社報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報中表示：「我們基本上已達成協議，我們預期很快就會公布協議的具體細節。」



這是川普的政府首度證實雙方在貿易談判上達成協議。



南韓政府昨天坦承，首爾當局接受輸美鋼鐵配額比目前數量減少30%，也同意美方延長對南韓貨卡車課徵關稅，以保住韓美自由貿易協定，並避免美對南韓鋼鐵課徵關稅。



法新社報導，南韓產業通商資源部通商交涉本部長金鉉宗表示，韓美在兩國自由貿易協定（FTA）的修訂和鋼鐵關稅方面「原則上」已達共識。



南韓經濟高度依賴貿易，而美國是南韓第2大貿易夥伴。金鉉宗表示，雙方歷經數週的談判後，已對修改韓美自由貿易協定達成協議。



根據這項協議，南韓將向美國製造商進一步開放國內汽車市場，首爾也接受華府對南韓貨卡車徵收25%關稅期延長至2041年。



在鋼鐵方面，南韓同意每年對美國出口配額268萬噸，相當於南韓過去3年對美平均出口量的7成。



金鉉宗告訴記者，這268萬噸鋼材可獲得關稅豁免，再多就會被罰款。（譯者：陳政一）1070328