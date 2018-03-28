台積電領跌 台股重挫百點

美股3大指數收盤全面重挫，拖累台股早盤開低走低大跌逾百點。（中央社檔案照片）
（中央社記者林孟汝台北28日電）美股3大指數收盤全面重挫，拖累台股早盤開低走低大跌逾百點，台積電跌6元，上午約11時30分，失守10900點，最低來到10873.08點，恐回測10870季線關卡。
科技股大跌，華爾街股市3大指數收盤全面重挫。道瓊工業指數大跌344.89點或1.43%，以23857.71點作收。那斯達克指數大跌211.74點或2.93%，收7008.81點；臉書重挫4.9%，特斯拉（Tesla）狂跌8.2%，推特狂瀉12%，Google的母公司Alphabet大跌4.6%。
台北股市今天開盤跌46.82點，台股三王台積電盤中跌幅加重，一度跌了6元，來到245元；鴻海跌0.9元，來到90.3元；大立光跌105元，守住3315元。
類股中僅有電器電纜、建材營造、貿易百貨等傳統類股上漲，電子、金融保險類股都呈弱勢，分別跌了1.26%、0.68%。
投顧分析師指出，今天雖逢美股科技股重挫而下跌，但台股中長期仍持續偏多，在3月營收公布之前，不看淡台股，預估極短線指數約在10850至11050點間，近日觀察重點為各公司的年報。（編輯：鄭雪文）1070328
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