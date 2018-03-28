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台股開低走低 收跌121.13點

發稿時間：2018/03/28 13:53

最新更新：2018/03/28 13:59

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台北股市28日開低走低，收盤跌121.13點，為10865.66點。(中央社檔案照片)台北股市28日開低走低，收盤跌121.13點，為10865.66點。(中央社檔案照片)

（中央社台北28日電）台北股市今天開低走低，收盤跌121.13點，為10865.66點，跌幅1.1%，成交金額新台幣1143.19億元。

加權指數開盤為10939.97點，盤中最高10939.97點，最低10853.48點；不含金融股指數9227.55點，跌107.92點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.69%、食品股跌0.08%、塑化股跌0.85%、紡織股跌0.26%、機電股跌1.47%、造紙股跌0.07%、營建股漲0.43%、金融股跌0.74%。

委買張數1245萬4520張，委賣張數885萬275張，成交張數556萬6416張。

收盤時上漲255家，下跌549家，持平111家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、旺宏、燿華、元大台灣50反1、大亞。

漲幅前5名個股為麗豐-KY、海悅、科納-KY、佐登-KY、雷虎。

跌幅前5名個股為全新、貿聯-KY、泰聚亨-DR、富邦NASDAQ正2、本盟。1070328

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