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詹皇連866場雙位數得分 追平喬丹紀錄[影]

發稿時間：2018/03/29 11:50

最新更新：2018/03/29 12:16

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zoom in 「詹皇」詹姆斯29日他在美國職籃NBA克里夫蘭騎士對夏洛特黃蜂一役，追平喬丹連866場得分上雙紀錄。（圖取自Cleveland Cavaliers推特twitter.com）「詹皇」詹姆斯29日他在美國職籃NBA克里夫蘭騎士對夏洛特黃蜂一役，追平喬丹連866場得分上雙紀錄。（圖取自Cleveland Cavaliers推特twitter.com）

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）傳奇球星「空中飛人」喬丹最讓人印象深刻的豐功偉業之一，「詹皇」詹姆斯今天也做到了。他在美國職籃NBA克里夫蘭騎士對夏洛特黃蜂一役，追平喬丹連866場得分上雙紀錄。

法新社報導，詹姆斯（LeBron James）今天砍下41分，另有10籃板和8助攻，助騎士118比105險勝黃蜂，而黃蜂的老闆，恰恰是喬丹（Michael Jordan）。

詹姆斯第2節空中接到史密斯（JR Smith）傳球扣進，得分就已來到兩位數。

詹姆斯賽後表示：「能和麥可（喬丹）等偉大球員相提並論，讓我知道我是在做對的事情。」

喬丹1986到2001年創下連866場得分上雙紀錄。

詹姆斯表示：「獻給這866場比賽的隊友、教練還有大家，他們給了我機會做到。」他說：「這很讓人自慚形穢。」

但詹皇表示，創紀錄不是激勵他的動力。

「我的動力是對比賽的愛。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1070329





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