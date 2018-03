詹皇連866場雙位數得分 追平喬丹紀錄[影]

(中央社洛杉磯28日綜合外電報導)傳奇球星「空中飛人」喬丹最讓人印象深刻的豐功偉業之一,「詹皇」詹姆斯今天也做到了。他在美國職籃NBA克里夫蘭騎士對夏洛特黃蜂一役,追平喬丹連866場得分上雙紀錄。



法新社報導,詹姆斯(LeBron James)今天砍下41分,另有10籃板和8助攻,助騎士118比105險勝黃蜂,而黃蜂的老闆,恰恰是喬丹(Michael Jordan)。



詹姆斯第2節空中接到史密斯(JR Smith)傳球扣進,得分就已來到兩位數。



詹姆斯賽後表示:「能和麥可(喬丹)等偉大球員相提並論,讓我知道我是在做對的事情。」



喬丹1986到2001年創下連866場得分上雙紀錄。



詹姆斯表示:「獻給這866場比賽的隊友、教練還有大家,他們給了我機會做到。」他說:「這很讓人自慚形穢。」



但詹皇表示,創紀錄不是激勵他的動力。



「我的動力是對比賽的愛。」 (譯者:鄭詩韻/核稿:蔡佳敏)1070329





Tonight @KingJames tied Michael Jordan for consecutive double digit games... and 30-point games against the Hornets. #StriveForGreatness (h/t @joevardon ) pic.twitter.com/kbMSBkeZAY

LeBron James stuffs the stat sheet with 41 PTS, 10 REB, 8 AST to propel the @cavs in Charlotte! #AllForOne pic.twitter.com/ADtz65QKXo