張旖旂不再隱忍性騷擾 發文控訴球評記者

（中央社記者李晉緯台北29日電）譴責性騷擾與性侵害的#MeToo運動持續延燒，台灣體育主播張旖旂今天凌晨在臉書粉絲專頁發文，控訴自己曾遭李姓球評、吳姓攝影記者性騷擾。



針對此事，記者試圖聯繫3位當事人，但截至中午為止都無法與張旖旂、李姓球評、吳姓攝影記者取得聯繫。



2017年美國女星艾莉莎米蘭諾在社群網站發文，號召曾受性騷擾與性侵害的女性，都以#MeToo發文，讓世人看見此問題的嚴重性，引發不同國籍女性紛紛跟進，全球已有超過170萬人響應。



張旖旂凌晨在個人臉書表示：「如果我不勇敢，沒有人可代替我堅強。沒有理由是我不敢面對，哭了一年多，夠了」，並在其粉絲專頁發文詳述受性騷擾的過程。



在粉絲專頁超過千字的文章中，張旖旂訴說自己在職場遭到李姓球評、吳姓攝影記者性騷擾的過往，並在發文留下#MeToo標誌。



張旖旂在發文中表示，當時她為了宣傳節目，所以跟李姓球評一起拍攝影片，李姓球評在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶著她的腰、抓住她的手臂，現場她不知道該如何拒絕這樣的動作，只能盡快拍完。



張旖旂描述，李姓球評甚至在某個她必須飛撲到場外地墊的畫面時，說了：「等一下我跟娃娃（張旖旂綽號）要在上面滾嗎？」腳本裡面沒有這樣的內容，這句話也讓她覺得很不舒服。



當時同事跟隔壁部門主管幫她向上反映，長官竟回應「他看過畫面後理解我的不舒服，跟我說影片效果很好，那些畫面剪掉之後可不可以播」。另外，跟製作人反映長官的回應，製作人只關心她還能不能主持，讓她覺得「我不懂為什麼發生被騷擾的事情之後，必須犧牲我的主持」。



張旖旂在發文中提到，吳姓攝影記者「不只一次撥我的頭髮，甚至摸過我的臉」，這些行為發生在球場，「讓我來不及反應，有時候要閃，他還會用一種你大驚小怪的態度，好像我在計較什麼，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會我們是男女朋友」。



張離職後也聽實習生向她哭訴遭遇類似事件，在遭到舉發後，吳姓攝影記者遭到開除。



張旖旂在發文中表示，當初沒有全部說出來，是因為不確定自己當時的身心是否能夠承受，「一再聽到前同事說是女生反應過大、沒什麼大不了，小題大作等等的說法，讓我發現，忍著不說並沒有比較好」。



她想藉此告訴所有受到性騷擾的人，「沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你，還有性騷擾事件並不是不能公開討論的事情，當我們一再息事寧人，只給了性騷擾犯持續為所欲為的空間」。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070329





不知道從何說起，不過我在職場上碰過兩次對我影響重大的性騷擾，噤聲很久，我今天選擇說出來。一位是球評李亦伸，一位是攝影吳嘉祐。當我在寶悍任職的時候，因為要宣傳節目所以跟李亦伸一起拍攝影片，李亦伸在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶... 由張旖旂 WaWa 發佈於 2018年3月28日





體育主播控性騷擾 李亦伸：我是受害人



（中央社記者李晉緯台北29日電）體育主播張旖旂今天凌晨在臉書粉絲專頁發文，控訴曾遭球評李亦伸、吳姓攝影記者性騷擾。李亦伸在臉書表示，「我是受害人，理當以受害人身分表達我的立場」。



張旖旂在臉書（Facebook）表示，「如果我不勇敢，沒有人可代替我堅強。沒有理由是我不敢面對，哭了一年多，夠了」，並在其粉絲專頁發文詳述遭李亦伸、吳姓攝影記者性騷擾的事件。



記者試圖聯繫3位當事人，但無法取得聯繫。張旖旂目前任職的愛爾達為此在愛爾達體育家族的臉書專頁發出聲明，對張旖旂遭性騷擾一事，表示此為張旖旂私領域的事，愛爾達除表示關心，也會給予協助，並說「懇請媒體朋友給予當事人多一點尊重與空間，讓當事人平復心情」。



李亦伸則是稍早在個人臉書表示，他今天早上在擔任球評工作，「整個早上有上百通電話找我」，並提到「我幹了30年記者、媒體、球評、網路、社群，媒體在炒什麼想什麼，什麼段數招數，我非常清楚」。



李亦伸發文說，「各位同業，你們辛苦了。多去報導體育賽事和運動人物故事，不需要把時間浪費在我身上」，並說「我每天要努力工作、生活、養家，我的時間要花在美好事情上，陪伴家人，跟朋友相處，享受喜好，不是用來回應你們」。



李亦伸並在發文中提到他是「受害人」，理當以「受害人」身分表達他的立場，並表示「我必須跟老婆、家人、親朋好友致歉，給你們添麻煩，這是我最難過的事」。（編輯：唐聲揚）1070329



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