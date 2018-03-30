開幕戰第一球就開轟 小熊重砲擊退馬林魚

（中央社邁阿密29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB新球季今天點燃戰火，芝加哥小熊首先對上邁阿密馬林魚，頭號打者哈普第一球就轟出全壘打，小熊全場共擊出3支紅不讓，終場以8比4擊敗馬林魚。



法新社報導，23歲的哈普（Ian Happ）去年5月才加入小熊，這是他首度在大聯盟開幕戰上場，他一棒把來自多明尼加共和國的先發右投尤瑞尼亞（Jose Urena）投出的第一球敲到右外野看台上。他上個球季共轟出24支全壘打。



第一次在開幕戰先發主投的尤瑞尼亞遭遇有如噩夢的第一局，表現荒腔走板，共投出57球，除了被擊出紅不讓，還3次出現觸身球，連連保送打者，讓小熊9名打者打了一輪，丟掉3分，好不容易才結束這局。



馬林魚在一局下攻下1分，但小熊的黎卓（Anthony Rizzo）在第2局上半又轟出陽春全壘打，穩住領先優勢。第3局下半馬林魚全力反撲，安打連連，搶回3分，將比數追成4比4平手。



第4局上半小熊攻勢再起，康崔拉斯（Willson Contreras）敲出二壘安打，送回超前分。此後兩局雙方都無建樹。



第7局上半小熊展現長打火力，舒瓦伯（Kyle Schwarber）先轟出陽春砲，史特拉（Tommy la Stella）再擊出二壘安打，這局攻下3分，將比數拉開為8比4，一直維持到終場。



小熊此役擊出9支安打，僅比馬林魚的8支多一支，但因長射砲較多，得分遠勝對手。



兩隊投手都演出車輪戰，尤瑞尼亞撐了4局，後來又陸續動用4位投手；小熊先發投手萊斯特（Jon Lester）也只投了3.1局，後來又動用5位投手。（譯者：林治平）1070330