台股盤中漲逾百點 再戰11000點[更新]

美股大漲254點，激勵亞股同步走揚，台股30日開高後持續攻高，在台積電、鴻海、大立光帶動下，盤中上漲超過百點。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天在國際股市普遍走揚下，由電子權值股發動攻勢，盤中大漲超過100點，三王同步勁揚，帶動指數重回所有均線之上，多方再度拿回發球權，帶領大盤挑戰11000點大關。



截至10時30分，加權股價指數上漲119點、為10965點、成交值新台幣564.4元，三王的大立光、鴻海漲幅超過2%、台積電也上漲逾1%，分析師表示，台股昨天尾盤因摩台指結算，最後一盤遭摜壓26點，今天指數不但一次追回，成交值還可望出現微增，顯示多頭氣勢正在凝聚。



以中小型股為主的櫃買指數更是強勢，不但在日前的回檔中相對抗跌，今天高點155.71點更距離前高點156.40點僅差一步，在外資近期賣多於買的狀況下，內資持續進場力挺，主導盤勢意味濃厚。



在焦點股方面，分析師指出，電子權值股今天表現凸出，金融股也回穩敲邊鼓，具缺貨漲價概念的被動元件、矽晶圓持續向上挺進，被動龍頭股國巨一路強攻，今天早盤再度強漲逾9%，持續改寫歷史新高價，帶動被動元件族群漲勢再起。風力發電相關概念股竄出，成為今天盤面新亮點族群。



不過挖礦概念股指標撼訊有降溫跡象，連帶使得映泰、麗臺等概念股沒有跟上漲勢。此外，近期轉強的生技股走勢也漸有分歧，強勢股麗豐-KY、大江、雙美、寶齡富錦漲勢依舊，但益安、保瑞、科妍、智擎、美時、浩鼎等個股出現休息疲態。



法人指出，近期台股受到國際股市影響仍大，不過近期個股有去年年報、今年股利等因素，表現空間比指數大，短線若指數先行站上11000點大關，發球權即可回到多方手中，短線還有衝高契機。（編輯：張均懋）1070330



台股三王領軍反攻 早盤大漲百點



（中央社記者韓婷婷台北30日電）美股大漲254點，激勵亞股同步走揚，台股開高後持續攻高，在台積電、鴻海、大立光帶動下，盤中上漲超過百點，9時15分衝上10946點，突破10日線10937反壓。



分析師表示，台股近期表現相對抗跌，雖然電子權值股受到外資賣超壓力走勢稍弱，但內資相當捧場，中小型電子股有撐，今天電子權值股加入多頭陣營後，指數可望克服5日線及10日線的重疊壓力帶10896點至10938點。



法人指出，上市櫃公司去年年報申報截止日剩下最後2個交易日，盤勢除了受到國際股市影響外，個股基本面也將影響股價短線波動，在多頭氣勢轉旺下，有機會站上11000點。（編輯：鄭雪文）1070330