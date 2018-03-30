大谷翔平大聯盟首戰 第一球就敲安[影]

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）美國職棒大聯盟（MLB）新球季今天揭幕，洛杉磯天使隊首戰客場對奧克蘭運動家隊，天使隊日籍球星大谷翔平首打席就敲安打，之後則沒建樹，總計5打數，打擊率二成。



這場比賽天使先攻，打完5局上天使4比0領先，5局下被追平，雙方第6與第7局各得一分，9局打完5比5進入延長，最後11局下運動家再添一分，6比5氣走天使。



大谷翔平是先發第8棒指定打擊，2局上首度站上打擊區，面對投手葛瑞夫曼（Kendall Graveman）投出的第一個球，就擊出右外野方向滾地安打，並曾進佔三壘，可惜缺乏適時支援，無緣拿下大聯盟第一分。



對於大谷翔平的首打席首球就擊出安打的表現，根據大聯盟官網報導，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）說，今年春訓之初，球團並沒有設定要讓大谷翔平新球季開始就上場。



艾普勒說，不過他們認為有足夠的證據及信心大谷翔平無需經過小聯盟歷練，即可應付挑戰，決定給他這個機會，讓他好好發揮。



不過大谷翔平之後第4、6與9局都是擊出內野滾地，11局上是他這場比賽最後一次打數被三振，總計他這場比賽5個打數擊出一支安打，被三振一次，打擊率剛好兩成。（編輯：王同禹）1070330





美國職棒大聯盟新球季揭幕，效力天使的日籍球星大谷翔平首打席就敲安打。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月30日

大谷翔平2局上首度站上打擊區，面對投手葛瑞夫曼投出的第一個球，擊出右外野方向滾地安打。（共同社提供）





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