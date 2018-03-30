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核二2號機停機 原廠技師延至深夜抵台

發稿時間：2018/03/30 18:27

最新更新：2018/03/30 18:56

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核二廠2號機27日中午併聯，24小時後跳機，台電初判，可能是蒸汽旁通控制系統壓力變動過大，導致反應爐偵測中子訊號異常，啟動保護措施，自動停機。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）核二廠2號機27日中午併聯，24小時後跳機，台電初判，可能是蒸汽旁通控制系統壓力變動過大，導致反應爐偵測中子訊號異常，啟動保護措施，自動停機。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者黃雅娟台北30日電）核二廠2號機跳機，台電擬請2位原廠技師來台，確認相關數位化工程參數設定等問題，由於工作排程關係，原訂29日抵台延至今天深夜才到，台電恐無法在本週向原能會提出綜合檢討報告。

核二廠2號機27日中午併聯，24小時後跳機，台電初判，可能是蒸汽旁通控制系統壓力變動過大，導致反應爐偵測中子訊號異常，啟動保護措施，自動停機；由於蒸汽旁通控制系統自105年4月更新後，並未實際升載適用，台電擬請原廠技師來台。

不過，由於工作排程問題，台電發言人徐造華表示，其中一位技師將延後到深夜抵台，另外一位時間尚未確定，本週恐怕無法提出綜合檢討報告給原能會。

徐造華指出，台電事後已經展開應變處理，初步完成肇因分析，並重新就當時併聯紀錄做出檢討，並與國外技師進行視訊會議，研擬可能解決方案，而台灣區總裁昨天也到現場關切，亞太區總裁則在今早抵達核二廠。（編輯：黃國倫）1070330

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