核二2號機停機 原廠技師延至深夜抵台

核二廠2號機27日中午併聯，24小時後跳機，台電初判，可能是蒸汽旁通控制系統壓力變動過大，導致反應爐偵測中子訊號異常，啟動保護措施，自動停機。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）