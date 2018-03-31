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美年度貿易障礙報告 仍關切台限美豬牛

發稿時間：2018/03/31 02:03

最新更新：2018/03/31 07:29

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美國貿易代表署30日公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，關於台灣，美國持續點名美豬及美牛的進口限制。（中央社檔案照片）美國貿易代表署30日公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，關於台灣，美國持續點名美豬及美牛的進口限制。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）美國貿易代表署（USTR）今天公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，關於台灣，美國持續點名美豬及美牛的進口限制，並敦促台灣「立即根據科學」制定相關標準。

USTR每年都將與各國貿易上面臨的障礙報告送交國會，在今年約500頁的報告中、台灣禁止含萊克多巴胺（俗稱：瘦肉精）豬肉及限制特定牛肉部位產品進口的規定，再遭美國點名。

和去年報告內容近乎相同，關於美豬，USTR指出，台灣於2007年就通知世界貿易組織（WTO），會制定萊克多巴胺的最大殘留容許量，但至今在一些特定牛肉如內臟產品及豬肉上、仍未訂出標準，報告說，台灣的政府表示，這有來自台灣養豬業者及消費者的壓力。

此外，報告還說，台灣也未針對其他種類瘦體素（β- agonist）制定出能支持自身政策的相關科學證據，美國將持續敦促台灣「立即根據科學，制定瘦肉精的最大殘留容許量」，並根據科學，及時制定其他瘦體素的容許標準。

關於美牛，和去年一樣，報告闡述台灣近年來逐步放寬的相關措施，但針對美國牛肉內臟產品，仍有嚴格檢驗的貿易障礙，美國將持續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉產品進口。（編輯：徐睿承）1070331

延伸閱讀》美國「2018年對外貿易障礙評估報告」看這裡

延伸閱讀》談美豬美牛解禁 台灣前駐美代表：是議題非前提

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