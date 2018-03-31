詹姆斯連867場雙位數得分 NBA第一人[影]

（中央社記者龍柏安台北31日綜合報導）美國職籃克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今天攻下27分，生涯連續867場比賽繳出雙位數得分，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為史上第一。



詹姆斯賽前已連續866場出賽都繳出雙位數得分，也追平喬丹所保有的聯盟歷史紀錄，他今天領軍在主場迎戰鵜鶘，全場出賽41分鐘45秒，累計24次出手命中12球，攻下全場最高的27分、11助攻與9籃板，率隊107比102贏球，並同步締造歷史。



回顧詹姆斯生涯，僅有8場比賽得分掛在個位數，上一次他得分沒能繳出雙位數得分，是台灣時間2007年1月6日面對公鹿，當時他出賽42分50秒，全場13投僅中3，拿下8分、9助攻與5籃板，不過那場比賽騎士以95比86贏球。



此外這也是詹姆斯生涯第941場比賽得分突破20分大關，追平了湖人退役傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），並列史上第3，聯盟史上第2是湖人名宿賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1122場，「郵差」馬龍（Karl Malone）則是史上第一的1134場。（編輯：方沛清）1070331





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