新電價4/1起適用 影響191萬戶住家

基於照顧民生、穩定物價及節約能源3大原則，經濟部電價費率審議會拍板，4月1日起調漲平均電價3%，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下電價不調漲。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅娟台北31日電）新版電價將在4月1日起適用，住宅用電500度以下、小商家1500度以下不調整；住宅及小商家平均漲幅1.95%，191萬戶住宅將受影響，月用千度電，增加電費平均為93元。
基於照顧民生、穩定物價及節約能源3大原則，經濟部電價費率審議會拍板，4月1日起調漲平均電價3%，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下電價不調漲；平均電價由每度新台幣2.5488元漲為2.6253元。
根據台電估算，1055萬戶住宅與74萬戶小商家，高達8成用戶不受電價調整影響；191萬戶住宅及17萬戶小商家可能受到調漲影響；平均住宅及小商家整體平均漲幅為1.95%，工商業用戶等大型用戶漲幅約為3.46%。
根據新版電價級距表，住宅用電非夏月部分501度至700度，每度調漲0.15元，701度至1000度，每度調漲0.18元，1001度以上，每度則調漲0.2元；由於電價採累進費率計算，如果當月用電超過500度，500度以下用電仍然不受影響。
以每年夏月4個月、非夏月8個月試算，如果每月使用1000度電，原電費為3422元，新版電費將增加93元，漲幅為2.71%；每月用電2000度，新版電費將增加320元，漲幅為3.68%，每月支出將為9005元。（編輯：林沂鋒）1070331
延伸閱讀》新版電價級距 台電2招減少尖峰用電
延伸閱讀》電價調漲3% 沈榮津：物價不至於上漲
延伸閱讀》核二2號機跳機 台電：蒸汽旁通閥壓力過大