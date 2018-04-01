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土耳其宣布8度調高關稅 台商出口成本大增

發稿時間：2018/04/01 10:45

最新更新：2018/04/01 11:49

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土耳其政府宣布，調高進口減壓閥類及合板等78項產品關稅，新稅率達5%至30%。圖為土耳其博斯普魯斯海峽。（圖取自Pixabay圖庫）土耳其政府宣布，調高進口減壓閥類及合板等78項產品關稅，新稅率達5%至30%。圖為土耳其博斯普魯斯海峽。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者邱柏勝台北1日電）土耳其政府宣布，調高進口減壓閥類及合板等78項產品關稅，新稅率達5%至30%，為近2年來第8度大幅調高關稅，但南韓等已經與土國簽署自由貿易協定國家，則不調整稅率。

國貿局官員表示，並未聽說土耳其調高關稅做法與美中貿易戰有關，但土耳其調高關稅稅率，會對台灣廠商出口形成不利影響，有礙公平自由貿易進行，國貿局將適時向土國表達關切，協助廠商爭取公平市場競爭機會。

依據國貿局發布新聞稿指出，土耳其經濟部於3月28日發布第2018／11481號政府公報，公告對自各國（與土國簽署自由貿易協定或關稅同盟等國家除外）進口的減壓閥類及合板等78項相關產品，除現行0%至10%關稅稅率外，另課徵附加關稅2.3%至25%，新稅率達5%至30%。

土耳其調高關稅適用對象，包括台灣、美國、日本、中國大陸等，至於歐盟、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）或關稅同盟、南韓、馬來西亞、新加坡等，因已與土國簽署自由貿易協定，關稅稅率不予調增，國貿局已分別通知相關公會，轉知會員廠商因應。

這是土耳其近2年來第8度大幅調高關稅，前7次調高關稅稅率的產品，包括輪胎外胎、文具、塑膠製家庭用品、紙製品、陶瓷製品、地毯、紡織製成品及雨傘；香水、化粧品及盥洗用品；鐵管、引擎、發電機及曳引機等。

據Global Trade Atlas統計，2015至2017年土耳其自台灣進口減壓閥類、合板等78項產品金額約為1181萬美元、1039萬美元及1134萬美元，占土耳其進口同類產品總金額，皆不及1%。（編輯：林淑媛）1070401

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