相隔7年半 日中擬重啟經濟高層對話

共同社報導指出，升任國務委員的中國外交部長王毅（圖）正在研究4月15日前後的訪日計畫，可能在行程期間安排對話。（中央社檔案照片）

（中央社東京1日綜合外電報導）共同社今天獨家報導指出，多名消息人士透露，日本和中國大陸當局已就4月重啟部長級「經濟高層對話」展開協調，預計討論貿易、投資等經濟議題。



報導指出，升任國務委員的中國外交部長王毅正在研究4月15日前後的訪日計畫，可能在行程期間安排對話。如果協調順利，這將是雙方自2010年8月以來再次展開對話，已時隔7年半。



報導說，今年是「日中和平友好條約」締結40週年，兩國將深化戰略互惠關係。



日本政府認為，中國國家主席習近平已展開第2任期，雙方有必要深化關係。日本有意藉由5月舉行的日中韓3國高峰會談契機，促成首相安倍晉三今年內訪問中國以及習近平訪日，加強兩國關係。



另外，中國有意改善對日關係，並促使日本積極回應中國「一帶一路」經濟帶構想，而美中關係因貿易問題陷入緊張，中國似乎也有意拉攏日本。



根據消息人士指出，中國3月開始徵詢重啟經濟對話的意向，日本表示贊成後，雙方已展開協調。分析家認為，除了外相河野太郎和王毅外，日本經濟產業大臣世耕弘成和中國經濟首長也將出席會談。



日方希望就安倍晉三提出的外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」，與中國主導的「一帶一路」經濟帶構想達成共識，兩國進而展開合作，讓亞洲地區基礎設施建設更臻完善。



另外，美國總統川普政府對鋼鋁產品祭出進口限制，日中也可能針對自由貿易重要性交換意見。



兩國2007年12月首次展開經濟對話，之後因為釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近的中國公務船屢次駛入日本領海，加上日本在南海問題上制衡中國，兩國關係因此陷入僵局，對話中斷。1070401