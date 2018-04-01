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2018籃球名人堂名單揭曉 奈許基德膺殊榮

發稿時間：2018/04/01 18:52

最新更新：2018/04/01 19:18

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美國籃球名人堂2018年入選名單揭曉，美國職籃NBA前球星基德（右）、奈許（左）等人榮膺殊榮。（圖取自奈許臉書www.facebook.com/stevenash、基德推特twitter.com/realjasonkidd）美國籃球名人堂2018年入選名單揭曉，美國職籃NBA前球星基德（右）、奈許（左）等人榮膺殊榮。（圖取自奈許臉書www.facebook.com/stevenash、基德推特twitter.com/realjasonkidd）

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）2018年入選名單揭曉，美國職籃NBA前球星基德（Jason Kidd）、奈許（Steve Nash）等人榮膺殊榮。

法新社報導，入選者還包括希爾（Grant Hill）、艾倫（Ray Allen）、奇克斯（Maurice Cheeks）、長期在大學擔任籃球教練的「左撇子」德里澤爾（Charles "Lefty" Driesell），以及兩位女球員史密斯（Katie Smith）和湯普森（Tina Thompson）。

奈許在加拿大溫哥華島（Vancouver Island）的維多利亞（Victoria）長大，他在NBA歷史助攻榜上排名第3。

奈許也是NBA史上連續贏得年度最有價值球員（MVP）的僅有12人之一，他在2005和2006年連2年獲此殊榮。

生於南非的奈許8次入選NBA明星賽、7次榮膺NBA年度最佳陣容，其中包括3次入選第一隊。

奈許說：「能夠以此方式劃下生涯完美句點，無疑是對我個人的認可，但真正的不凡意義卻是在於過程中有這麼多人和我一起奮戰，同甘共苦。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1070401

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