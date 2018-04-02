/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 天宮一號張國榮愚人節坂口憲二
>rss

沈榮津：供電雖緊澀 還是要做好穩定供電

發稿時間：2018/04/02 10:41

最新更新：2018/04/02 11:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
沈榮津2日在立法院接受訪問時表示，核三1號機大修大概會缺少95.8萬瓩，但台中協和、興達電廠的機組已完成大修，可提供140多萬瓩。（中央社檔案照片）沈榮津2日在立法院接受訪問時表示，核三1號機大修大概會缺少95.8萬瓩，但台中協和、興達電廠的機組已完成大修，可提供140多萬瓩。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北2日電）經濟部長沈榮津今天表示，核三1號機大修，在電力供應上大概會缺少95.8萬瓩，但已完成大修的機組可提供140多萬瓩，因此還算補的上來；供電雖緊澀，但還是要做好供電的穩定。

第三核能發電廠1號機明天開始將進行大修，對於供電的穩定，沈榮津今天在立法院接受訪問時表示，核三1號機大修大概會缺少95.8萬瓩，但台中協和、興達電廠的機組已完成大修，可提供140多萬瓩，因此還算補得上來。

現場媒體詢問，4月份在供電上會出現橘燈？沈榮津說，這會牽涉到溫度，溫度若高用電會成長，因此大概就是在黃燈與橘燈之間。至於是否能保障不缺電？沈榮津表示，這不是用保證兩個字，因為一定要做好機組的運轉維護等事項，儘量做到穩定供電。

此外，外界憂心4月電價調漲將影響物價，沈榮津說，這次民生用戶約有85%不受影響、小商家則有82%不受影響，主計總處則估計對物價影響0.08%。他舉例說，用電3000度的小商家，一個月電價約增加新台幣340元，一天約增加11元。（編輯：蘇志宗）1070402

延伸閱讀》新版電價級距 台電2招減少尖峰用電

延伸閱讀》朝野共識：5/10前邀賴揆專案報告能源政策

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP