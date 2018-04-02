沈榮津：供電雖緊澀 還是要做好穩定供電

沈榮津2日在立法院接受訪問時表示，核三1號機大修大概會缺少95.8萬瓩，但台中協和、興達電廠的機組已完成大修，可提供140多萬瓩。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉冠廷台北2日電）經濟部長沈榮津今天表示，核三1號機大修，在電力供應上大概會缺少95.8萬瓩，但已完成大修的機組可提供140多萬瓩，因此還算補的上來；供電雖緊澀，但還是要做好供電的穩定。
第三核能發電廠1號機明天開始將進行大修，對於供電的穩定，沈榮津今天在立法院接受訪問時表示，核三1號機大修大概會缺少95.8萬瓩，但台中協和、興達電廠的機組已完成大修，可提供140多萬瓩，因此還算補得上來。
現場媒體詢問，4月份在供電上會出現橘燈？沈榮津說，這會牽涉到溫度，溫度若高用電會成長，因此大概就是在黃燈與橘燈之間。至於是否能保障不缺電？沈榮津表示，這不是用保證兩個字，因為一定要做好機組的運轉維護等事項，儘量做到穩定供電。
此外，外界憂心4月電價調漲將影響物價，沈榮津說，這次民生用戶約有85%不受影響、小商家則有82%不受影響，主計總處則估計對物價影響0.08%。他舉例說，用電3000度的小商家，一個月電價約增加新台幣340元，一天約增加11元。（編輯：蘇志宗）1070402
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