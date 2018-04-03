美股重挫及長假效應 台股早盤下跌百點

美中貿易戰在中國大陸反擊後加溫，美國道瓊指數重挫458點，加上清明長假前抱股過節意願降低，台股3日開低走低一度下跌104點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北3日電）美中貿易戰在中國大陸反擊後加溫，美國道瓊指數重挫458點，加上清明長假前抱股過節意願降低，台股開低走低一度下跌104點，暫守半年線10774點。



美股在美中貿易戰疑慮升溫下，道瓊工業指數大跌458.92點或1.90%，收在23644.19點；那斯達克指數領跌193.32點或2.74%，以6870.12點作收。



儘管美股盤後交易呈現小幅反彈，但亞股中的日、韓股市早盤一度下跌逾1.4%及1%，隨後跌幅略為收斂；台股開盤下挫50點，台積電、大立光及鴻海分別下跌4.5元、180元及1.2元，股王大立光在外資再次調降目標價下，暫時守住3000元關卡。近日強勢的風力發電概念股仍為盤面抗跌指標。



法人表示，雖然美國可望針對削減貿易赤字、對等開放市場兩大目標與中方進行談判，有助於緩和全面性貿易戰的緊張情緒，但市場仍難免擔憂；再加上5天清明連假明天開始，市場憂慮美中貿易衝突，降低抱股意願，短線觀望氣氛濃厚。（編輯：張均懋）1070403