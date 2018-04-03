台灣超商密度全球第2 每2211人就有一家

台灣便利商店密集度全球第2，每2211人就有1家便利商店，僅次於南韓。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北3日電）台灣便利商店密集度全球第2，每2211人就有一家便利商店，僅次於南韓。經濟部統計，2017年營業額新台幣3173億元，寫下連續18年正成長紀錄，預期今年全年營業額可望續創新高。



經濟部統計處今天公布2017便利商店營業額達新台幣3173億元，續創歷年新高，年增2.8%，已經連續寫下18年正成長的紀錄。



統計處分析，若以2016年銷售內容來看，飲料類38.1%占比最高，其中咖啡就占了7.1%、酒精性飲料占5.5%、即飲乳品或非酒精性飲料占25.5% ；其次為菸草類，占28.3%，第三為食品類，占25.4%。



統計處觀察近5年便利商店淡旺季，由於飲料是主要銷售商品，夏季天氣炎熱，導致飲品需求增加，旺季集中在每年夏月7、8月暑假期間。



台灣便利商店增長快速，鄰近國家日韓也不落人後，統計處表示，南韓擴增商品種類，包括化妝品，營業額近3年都呈現2位數成長，2017年營業額衝破20兆韓圓（約新台幣5500億元），年增14%；日本則是受惠輕食產品熱賣，不過受到藥妝店及鮮食店延長販售時間影響，2017年增幅縮小為2.6%，營業額11.7兆日圓（約新台幣3.2兆元）。



台灣便利商店密集度排名全球第2，平均每2211人，就有一家便利商店，密集度僅次於南韓；日本則是2248人，排名第3。



統計處指出，今年1至2月累計營業額達533億元，年增7%，由於業者積極異業結盟，擴展物流服務，增加來客數與顧客黏著度，今年全年營業額有望再創新高。（編輯：趙蔚蘭） 1070403