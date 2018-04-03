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關稅報復你來我往 中美貿易爭端秀肌肉

發稿時間：2018/04/03 19:32

最新更新：2018/04/03 19:52

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國和中國大陸之間的貿易爭端雖然升溫，但以牙還牙的反擊措施僅侷限於特定商品，雙方間你來我往的關稅報復還不到貿易戰的程度。

法新社報導，北京昨天宣布對128項美國貨品課徵關稅，回敬美國總統川普對輸美鋼、鋁分別課25%和10%關稅措施。華府主要鎖定被控鋼鐵傾銷全球的中國，但也對美國盟友課徵關稅，促使川普豁免墨西哥和加拿大等幾國。

川普一再指控中國不公平貿易行為傷害美國企業，造成美國貿易赤字攀升，但中國只占輸美鋼鐵不到3%。

北京的報復措施則鎖定美國豬、廢鋁、堅果、水果和酒，但最敏感的大豆或波音飛機等，暫逃過一劫。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員狄波利（Monica de Bolle）指出，中國昨天的回應只是「做做樣子」。

狄波利告訴法新社：「他們沒拿高粱怎樣，也沒對大豆開刀。」她說，中國的反擊和川普的動作一樣。

況且，白宮3月23日宣布計畫針對中國侵犯智慧財產權行為，對中國銷往美國600億美元的貨品課徵關稅後，北京迄今尚未回應。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）貿易專家奧登（Edward Alden）告訴法新社，即便如此，「他們釋出十分明確的信號，即中國將快速和及時回應美國的任何貿易行動」。

奧登表示，此舉是川普上月宣布鋼鋁關稅以來，首次有國家對美國展開報復。

歐洲聯盟（EU）雖已宣布鎖定課徵懲罰性關稅的貨品清單，但暫時按兵不動。南韓則在川普威脅祭出鋼鋁關稅下，在韓美自由貿易協定磋商作出很大的讓步。

美國是全球最大市場，川普認為其他國家為保住市場將會讓步。奧登說，南韓是願意的。

狄波利則說：「南韓目前雖願意協商，但中國的最後反應卻是未卜。中國不是南韓。」

北京握有選擇權。中國可以選擇從巴西或阿根廷進口豬肉，同樣的也可以從其他供應國取得大豆，即便中國目前大量仰賴美國生產者。諷刺的是，全球最大豬肉生產國、美國的史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Food）2013年已被中國企業買下。

狄波利說，北京可能認為他們比美國更有能耐折磨對方。

隨著金屬價格上揚，川普面對的壓力增加。但商務部長羅斯（Wilbur Ross）認為，金屬價格攀升不會對多數企業和消費者造成痛苦。

費奧瑞（Timothy Fiore）負責供應管理協會（ISM）美國製造業月度調查，他表示，川普的新關稅政策推升使用鋼鋁製造商的供應成本。

川普宣布課徵關稅計畫的24小時內，供應商就開始調高價格。價格現在已大漲19%，來到一噸860美元。

他在簡報ISM的3月調查數據時告訴記者，這兩大經濟體若繼續對抗，製造業成長將會減緩。

不過，狄波利指出，華府和北京的磋商會持續。她說：「我們肯定是瀕臨貿易戰的邊緣，但這不代表一定會爆發貿易戰。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070403

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