大谷翔平首轟出爐 大聯盟近百年難得一見

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社加州安那罕3日綜合外電報導）洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天敲出投入美國職棒大聯盟後的首轟，締造近百年來難得紀錄；隊友在大谷跑回休息室時還一度不理他，讓他一頭霧水，最後才曉得是故意鬧他。



台灣時間2日以投手身分對決奧克蘭運動家，初登板先發就拿下大聯盟首勝後，大谷今天對克里夫蘭印地安人之戰第2度以指定打擊身分登場，首局下半在兩人出局、球數2好2壞的情況下，轟出一支3分砲，幫助天使在這一局灌進6分。



根據官網，大谷在大聯盟生涯第6個打席揮出的這支中右外野全壘打，離棒瞬間速度為105英里（約169公里），飛行距離為397英尺（約121公尺）。



他也成為自1921年貝比魯斯（Babe Ruth）之後，首位能在大聯盟先以投手身分拿下勝投，下一場再以非投手之姿先發上陣而能擊出紅不讓的球員。



大谷跑完壘回到休息區，天使隊職員全部都裝作一副冷漠態度不理他，大谷想擊掌卻找不到人，直到他從背後興奮地抱住隊友金斯勒（Ian Kinsler）時，所有人才一擁而上給大谷擁抱並歡呼喝采。接下來他走出休息區，脫帽向全場3萬5007名觀眾致敬。



大谷此役4打數3安打，包含一發3分砲，進帳3分打點，還為球隊跑回2分，吞下1次三振，終場天使以13比2大勝印地安人。



大谷賽後表示：「我面對印地安人投手湯姆林（Josh Tomlin）第一顆曲球時揮棒落空，接著他暴投奉送我們一分，我較為鬆一口氣，因為我們得分了。接著他投出一記位於好球帶的偏高曲球，被我咬中。」



這顆全壘打球被印地安人球迷英柯瓦亞（Chris Incorvaia）撿到，不過他立刻把球送給8歲的天使球迷古提瑞茲（Matthew Gutierrez）。



英柯瓦亞說：「他（古提瑞茲）會比我更珍惜這顆球。」



後來，古提瑞茲和父親偕同英柯瓦亞把球交給大谷，大谷回贈親筆簽名紀念品。



大谷至今以打者身分出賽2場，合計9打數4安打，包含1支全壘打並跑回2分，打擊率4成44。（譯者：徐崇哲）1070404