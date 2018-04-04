美301清單未納筆電手機 經濟部：對台影響有限

美國貿易代表署（USTR）在美東時間3日公告對中國大陸的「301制裁」清單，內容涵蓋航太、資通訊、機器人及機械業，價值約500億美元產品，建議課徵25%關稅。中央社製表 107年4月4日
（中央社記者廖禹揚台北4日電）美國今天公布對中國大陸301制裁建議清單，經濟部今天表示，台廠代工的筆記型電腦、手機及平板均未納入這次清單，評估衝擊較先前3月底預估更小。
此外，經濟部今天傍晚發布新聞稿指出，台灣機械及工具機產業在大陸布局以大陸內需市場為主，光學及儀器產業的面板出口至大陸主要也是供應內需市場；另涉案產品醫療儀器及器材，大陸使用台灣出口原材料占比小，預估影響皆有限。
經濟部表示，將密切注意本案後續發展，並持續與公協會進行全面盤點，針對台灣出口大陸中間財及在當地投資的產業，盤點對台灣產業影響。後續並以加大台灣研發及生產比重、加速內需投資、提高創新能量及多元布局等策略因應。
美國貿易代表署（USTR）公告對陸301制裁清單，經濟部國際貿易局、工業局緊急加班，盤點產業受影響狀況，並將在今天下午開會討論盤點結果與因應方式，傍晚對外發布新聞稿說明。（編輯：李淑華）1070404
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