特派專欄 李書福成為戴姆勒大股東讓德國不安

圖為中國吉利汽車董事長李書福。（圖取自李書福微博weibo.com/2813038723）

中央社駐特派員柏林特派員林育立/4月4日

2月底，中國吉利汽車董事長李書福入股德國戴姆勒（Daimler）汽車集團成為最大股東，消息傳出震撼德國政壇，吉利持股之高連戴姆勒高層也感到意外。



以賓士車聞名的戴姆勒是德國汽車工業的龍頭，可以預見這筆交易案後，德國對中資只會更加防備。



李書福想入股戴姆勒傳聞已久，不過這次入股的過程卻啟人疑竇，事前絲毫沒有風聲，然後突然就跨過持股3%和5%須向監理機關通報的門檻，直接入股戴姆勒9.69%成為最大股東。



從媒體目前披露的內情來看，李書福顯然得到金融圈的暗助，持股之高連戴姆勒執行長柴奇（Dieter Zetsche）都感到驚訝，德國媒體因此用「偷偷摸摸接近」來形容這筆交易。



李書福的不請自來，讓這個德國代表性的汽車大廠馬上遇到難題。



首先，李書福手上已握有富豪（Volvo）汽車，對德國另一家大廠BMW也表示過興趣，如今成為戴姆勒大股東，顯然最終目標在打造世界級的汽車集團。可是戴姆勒與富豪是競爭者，況且富豪與吉利有技術移轉關係，戴姆勒絕不可能與富豪合作，平白失去原先的領先優勢。



其次，李書福著眼於戴姆勒在電動車和自動駕駛的核心技術，期待戴姆勒與吉利合作。問題是，戴姆勒在中國與北京汽車和比亞迪已有密切的夥伴關係，而這兩家是吉利的競爭者，為了避免陷入利益衝突，戴姆勒在中國不需要多一位夥伴。



柴奇被問到這點時即說：「如果一個女人想跟我去度假，只有我太太有興趣一起來，我才會去。」



無論如何，戴姆勒視中國為最重要的市場，高檔的賓士車全世界賣得最好的就是中國。去年，戴姆勒在中國賣出了近60萬輛車，早就領先對手BMW，在豪華房車市場與奧迪（Audi）平起平坐。



現在戴姆勒多了李書福這位野心勃勃的大股東，又得同時與原來的合作夥伴保持良好關係，等於戴姆勒在中國將走在鋼索上，誰也不敢得罪。



汽車工業是德國的經濟命脈，吉利入股戴姆勒在德國當然也是政治問題。中國官方在吉利投資的幕後扮演什麼角色？政府是否有必要修法，提高交易透明度，避免這樣突然冒出來的收購再次發生？



另外，在「中國製造2025」大旗的指引下，中國企業有計畫性的在西方收購高科技企業，在歐洲投資和併購的動作未來只會加大。歐盟到底該如何立法，對來自歐盟以外的投資提高門檻，甚至仿效美國的外來投資審查委員會（CFIUS），限制敏感科技的輸出？



以上的問題，德國的輿論和政界還在找答案，並在歐盟層級尋求共識，無論最後具體的作法如何，可以預見德國對來自中國的投資防備將會愈來愈深。（編輯：高照芬）1070404





中國吉利汽車董事長李書福入股德國戴姆勒（Daimler）汽車集團成為最大股東，震撼德國政壇。圖為戴姆勒3月在紐約車展展出新車。（戴姆勒提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年4月4日

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