/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 兒童節國道YouTube陳香梅
>rss

特派專欄 李書福成為戴姆勒大股東讓德國不安

發稿時間：2018/04/04 20:05

最新更新：2018/04/04 20:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
圖為中國吉利汽車董事長李書福。（圖取自李書福微博weibo.com/2813038723）圖為中國吉利汽車董事長李書福。（圖取自李書福微博weibo.com/2813038723）

中央社駐特派員柏林特派員林育立/4月4日
2月底，中國吉利汽車董事長李書福入股德國戴姆勒（Daimler）汽車集團成為最大股東，消息傳出震撼德國政壇，吉利持股之高連戴姆勒高層也感到意外。

以賓士車聞名的戴姆勒是德國汽車工業的龍頭，可以預見這筆交易案後，德國對中資只會更加防備。

李書福想入股戴姆勒傳聞已久，不過這次入股的過程卻啟人疑竇，事前絲毫沒有風聲，然後突然就跨過持股3%和5%須向監理機關通報的門檻，直接入股戴姆勒9.69%成為最大股東。

從媒體目前披露的內情來看，李書福顯然得到金融圈的暗助，持股之高連戴姆勒執行長柴奇（Dieter Zetsche）都感到驚訝，德國媒體因此用「偷偷摸摸接近」來形容這筆交易。

李書福的不請自來，讓這個德國代表性的汽車大廠馬上遇到難題。

首先，李書福手上已握有富豪（Volvo）汽車，對德國另一家大廠BMW也表示過興趣，如今成為戴姆勒大股東，顯然最終目標在打造世界級的汽車集團。可是戴姆勒與富豪是競爭者，況且富豪與吉利有技術移轉關係，戴姆勒絕不可能與富豪合作，平白失去原先的領先優勢。

其次，李書福著眼於戴姆勒在電動車和自動駕駛的核心技術，期待戴姆勒與吉利合作。問題是，戴姆勒在中國與北京汽車和比亞迪已有密切的夥伴關係，而這兩家是吉利的競爭者，為了避免陷入利益衝突，戴姆勒在中國不需要多一位夥伴。

柴奇被問到這點時即說：「如果一個女人想跟我去度假，只有我太太有興趣一起來，我才會去。」

無論如何，戴姆勒視中國為最重要的市場，高檔的賓士車全世界賣得最好的就是中國。去年，戴姆勒在中國賣出了近60萬輛車，早就領先對手BMW，在豪華房車市場與奧迪（Audi）平起平坐。

現在戴姆勒多了李書福這位野心勃勃的大股東，又得同時與原來的合作夥伴保持良好關係，等於戴姆勒在中國將走在鋼索上，誰也不敢得罪。

汽車工業是德國的經濟命脈，吉利入股戴姆勒在德國當然也是政治問題。中國官方在吉利投資的幕後扮演什麼角色？政府是否有必要修法，提高交易透明度，避免這樣突然冒出來的收購再次發生？

另外，在「中國製造2025」大旗的指引下，中國企業有計畫性的在西方收購高科技企業，在歐洲投資和併購的動作未來只會加大。歐盟到底該如何立法，對來自歐盟以外的投資提高門檻，甚至仿效美國的外來投資審查委員會（CFIUS），限制敏感科技的輸出？

以上的問題，德國的輿論和政界還在找答案，並在歐盟層級尋求共識，無論最後具體的作法如何，可以預見德國對來自中國的投資防備將會愈來愈深。（編輯：高照芬）1070404

中國吉利汽車董事長李書福入股德國戴姆勒（Daimler）汽車集團成為最大股東，震撼德國政壇。圖為戴姆勒3月在紐約車展展出新車。（戴姆勒提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年4月4日中國吉利汽車董事長李書福入股德國戴姆勒（Daimler）汽車集團成為最大股東，震撼德國政壇。圖為戴姆勒3月在紐約車展展出新車。（戴姆勒提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年4月4日

延伸閱讀》美國301何以忌憚中國製造2025 一次看懂

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 李書福戴姆勒
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP