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狄鶯孫鵬發聲明 籲尊重隱私

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中釋談判意願 美要求先改變非市場行動

發稿時間：2018/04/05 03:47

最新更新：2018/04/05 03:47

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（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）美國貿易代表署（USTR）官員今天批評，中國聲稱根據世界貿易組織規則、對美國產品課徵「防禦性關稅」，這「毫無根據」，美方期盼中國採取行動，走向市場經濟。

USTR官員下午針對中國的「301制裁清單」計畫書舉行背景說明會，對於中方喊話「該是美中談判合作的時候」，USTR未置可否，也不願證實或否認美、中雙方已有檯面下的談判接觸。

而在簡報會一開始，官員主動直言，美國依「貿易擴張法」232條款、開徵進口鋼鋁稅後，中國卻聲稱根據世界貿易組織（WTO）規則、對原產於美國的7類、128項產品課徵「防禦性關稅」，美國官員反擊，這「毫無根據」。

USTR官員還說，美國在301調查報告中，逐一列出中國多種未依WTO規則的非市場經濟作為，而中國更明確立法以強迫手段，要求欲進入中國市場的美國企業技術轉移或提供智慧財產權。

官員說，美國過去也嘗試過透過對話、或在WTO架構下與中國協商，然而，中國的作法都沒改變，也未履行WTO義務。

對於美國希望藉由「301制裁清單」計畫書達成什麼目標，USTR官員則態度放軟指出，美國期盼中國能展現行動，朝向市場經濟發展的方向，改變中國非市場規則與原則的經濟發展模式，但對於雙方是否已展開談判協商，官員未置可否，仍強調中國要先有行動，改變現行做法。

USTR昨天公布「301關稅制裁清單」計畫書後，中國隨即宣布，打算對美國大豆等農產品加徵25%關稅，中國財政部副部長朱光耀同時表示，美中雙方已把問題擺到桌上，現在是談判合作的時候了，但朱光耀說，美國總統川普希望中方每年減少1000億美元的對美貿易順差，「絕對不能接受」、「因為辦不到」。（編輯：嚴思祺）1070405

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