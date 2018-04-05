/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 清明節國道YouTube陳香梅
>rss

白宮經濟顧問：對中國301關稅有可能不生效

發稿時間：2018/04/05 10:20

最新更新：2018/04/05 11:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 白宮首席經濟顧問柯德洛4日指出，美國以301條款打算對中國產品課徵關稅是一種談判策略。（圖取自維基共享資源，作者：Gage Skidmore，CC BY-SA 3.0）白宮首席經濟顧問柯德洛4日指出，美國以301條款打算對中國產品課徵關稅是一種談判策略。（圖取自維基共享資源，作者：Gage Skidmore，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）白宮首席經濟顧問柯德洛今天指出，美國以301條款打算對中國產品課徵關稅是一種談判策略，關稅制裁有可能不生效，端看中國的貿易作為而定。

CNBC今天報導，柯德洛（Larry Kudlow）在白宮回答媒體追問關稅問題時指出，美國貿易代表署（USTR）現在只是公布「301制裁清單」計畫書，至少在未來2個月內，還不會真的有課稅行動。他說，過程中，美國要使用所有工具，讓中國上談判桌討論改變貿易作為，關稅是一種策略。

媒體追問，這是否表示針對中國的關稅懲罰有機會不生效？他說：「是的，有這可能。」

美國貿易代表署昨天公布301關稅制裁清單計畫書，打算對1300多種原產於中國的商品加徵25%關稅，中國隨即宣布，要對美國的黃豆、汽車、飛機、化工品等106項、總值500億的商品加徵25%關稅，實施日期待公布。

美中貿易戰儘管檯面上「以牙還牙」，但開始有走向談判的跡象。柯德洛明白指出，美國總統川普是「棒子及胡蘿蔔」齊揚，關稅制裁是逼中國上談判桌的策略，他要大家別「反應過度」。

美股今天開低走高，道瓊工業指數終場以上漲近1%作收，反映市場從憂心美中貿易戰，回到觀望態度。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報表示，是中國製造問題，不是川普，但美國總算有位總統願意站出來說「真的夠了」，必須停止不公平貿易行為。

她說，美國要求中國停止不公平的作法，將在接下來幾個月完成相關審查程序。

有記者問桑德斯，是否擔心潛在貿易戰影響股市。她表示，川普擔心的是美國被其他國家占了幾十年便宜，他不允許這種情況。美國短期可能面臨陣痛，但長期來看將成功，川普聚焦長期經濟發展，會確保美國經濟強盛與穩定。（編輯：廖漢原）1070405

延伸閱讀》美國301制裁清單出爐 對中國1300項產品課關稅

延伸閱讀》對美大豆加徵關稅 中國：是談判的時候了

延伸閱讀》美中貿易戰攤牌 台灣產業影響一次看懂

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 301條款貿易戰
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP