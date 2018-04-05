白宮經濟顧問：對中國301關稅有可能不生效

白宮首席經濟顧問柯德洛4日指出，美國以301條款打算對中國產品課徵關稅是一種談判策略。（圖取自維基共享資源，作者：Gage Skidmore，CC BY-SA 3.0）
（中央社記者鄭崇生華盛頓4日專電）白宮首席經濟顧問柯德洛今天指出，美國以301條款打算對中國產品課徵關稅是一種談判策略，關稅制裁有可能不生效，端看中國的貿易作為而定。
CNBC今天報導，柯德洛（Larry Kudlow）在白宮回答媒體追問關稅問題時指出，美國貿易代表署（USTR）現在只是公布「301制裁清單」計畫書，至少在未來2個月內，還不會真的有課稅行動。他說，過程中，美國要使用所有工具，讓中國上談判桌討論改變貿易作為，關稅是一種策略。
媒體追問，這是否表示針對中國的關稅懲罰有機會不生效？他說：「是的，有這可能。」
美國貿易代表署昨天公布301關稅制裁清單計畫書，打算對1300多種原產於中國的商品加徵25%關稅，中國隨即宣布，要對美國的黃豆、汽車、飛機、化工品等106項、總值500億的商品加徵25%關稅，實施日期待公布。
美中貿易戰儘管檯面上「以牙還牙」，但開始有走向談判的跡象。柯德洛明白指出，美國總統川普是「棒子及胡蘿蔔」齊揚，關稅制裁是逼中國上談判桌的策略，他要大家別「反應過度」。
美股今天開低走高，道瓊工業指數終場以上漲近1%作收，反映市場從憂心美中貿易戰，回到觀望態度。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報表示，是中國製造問題，不是川普，但美國總算有位總統願意站出來說「真的夠了」，必須停止不公平貿易行為。
她說，美國要求中國停止不公平的作法，將在接下來幾個月完成相關審查程序。
有記者問桑德斯，是否擔心潛在貿易戰影響股市。她表示，川普擔心的是美國被其他國家占了幾十年便宜，他不允許這種情況。美國短期可能面臨陣痛，但長期來看將成功，川普聚焦長期經濟發展，會確保美國經濟強盛與穩定。（編輯：廖漢原）1070405
延伸閱讀》美國301制裁清單出爐 對中國1300項產品課關稅
延伸閱讀》對美大豆加徵關稅 中國：是談判的時候了
延伸閱讀》美中貿易戰攤牌 台灣產業影響一次看懂