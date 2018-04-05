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EnBW：互信是台灣離岸風電成功的關鍵

發稿時間：2018/04/05 11:53

最新更新：2018/04/05 13:34

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EnBW總部位於德國西南部的斯圖加特，入股台灣離岸風場是EnBW第一次在歐洲以外的投資。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日EnBW總部位於德國西南部的斯圖加特，入股台灣離岸風場是EnBW第一次在歐洲以外的投資。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

德國風電專題3（中央社記者林育立柏林5日專電）德國EnBW集團2月宣布入股彰化外海的海鼎風場，總投資金額上看台幣2千億元，歐洲是離岸風力發電的先驅，EnBW為何看好台灣？

在EnBW負責電源開發的谷塞威爾（Dirk Guesewell）表示，從目標來看，台灣顯然有推動離岸風力發電的決心。不過，這個產業的特性是長期投資，互信是成功的關鍵。

EnBW在2008年投入離岸風電時，德國的市場才剛起步，不僅供應商不足，政策也還不明朗。2011年，EnBW在波羅的海興建的德國第一座商業離岸風場Baltic 1完工啟用，總理梅克爾（Angela Merkel）還親自去剪綵。繼Baltic 2風場在2015年併聯發電後，EnBW在北海的另2座風場，也可望在明年商轉。

德國發展離岸風電的腳步，一開始比英國和丹麥還慢，原因是環保人士不願看到海岸景觀受衝擊，導致風機只能建在深海，造成與陸地的併網工程困難重重。

不過，德國後來急起直追，去年底為止已累積5.3GW（吉瓦）的裝置容量，在歐洲僅次於英國，並打造出完整的產業鏈。目前，相關就業人口有2萬人，年產值20億歐元（約台幣700億元）。

谷塞威爾說：「過去10年，我們真的學了很多，逐步將一個產業建立起來。」

EnBW在捷克、瑞士和土耳其都有經營能源業，台灣是EnBW第一次離開歐洲到海外投資。從宣布投資台灣的記者會簡報來看，EnBW強調台灣的法治和優異的債信評等、經商條件、競爭力、貪腐指數，並分析台灣電力市場的特性，對投資台灣顯然做了謹慎的評估。

歐洲廠商在離岸風電累積豐富的技術和經驗，為何要到歐洲以外的地方投資？谷塞威爾直言，歐洲每年新裝機的容量才4GW，市場實在太小，廠商都很飢渴，想要做更多生意，相信離岸風電有機會成為全球性產業。

EnBW為何看好台灣？谷塞威爾指出，從2025年5.5GW的目標值來看，台灣政府顯然有發展離岸風電的決心，台灣想走的路，跟歐洲走過的路很類似，歐洲經驗可以用在台灣。

在EnBW負責電源開發的谷塞威爾（Dirk Guesewell），工作是在世界各地尋找合適的風場，最近他看上台灣。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日在EnBW負責電源開發的谷塞威爾（Dirk Guesewell），工作是在世界各地尋找合適的風場，最近他看上台灣。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

台灣的離岸風電才剛起步，海上施工經驗不足，這樣的目標難道不會太躁進？谷塞威爾強調，開發的區塊都確定，技術也在，德國在2016年一年就增加了3.5GW的裝置容量，台灣為什麼辦不到。

他說：「對台灣而言，這是跨出很大的一步，這點無庸置疑，政府要有堅定的意志才能達標，我相信一定能辦得到。」

核電和火力等傳統電力依賴進口的設備和燃料，台灣推動能源轉型的目標之一就是建立本土的產業鏈，提高能源自主的比例。風機是風電產業鏈最核心的技術，台灣有朝一日能打造出國產的離岸風機嗎？

對此谷塞威爾語帶保留。他評估，目前進口風機仍有低發電成本的優勢，建立完整的產業鏈，對台灣來說當然也同等重要，這是台灣政府的政治決定。

台灣在亞洲國家當中已跨出第一步，有機會成為亞洲離岸風電的樞紐嗎？谷塞威爾認為，雖然日本和韓國也躍躍欲試，台灣的確有機會。

不過，他舉德國為例，德國一度是太陽能模組研發和製造的中心，可是其它國家後來更成功，導致德國的太陽能產業大幅萎縮，可見一開始成功，不代表能長期保持優勢。

無論如何，此刻的台灣是全球離岸風電業的焦點。風機龍頭西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、排名第二的三菱重工維特斯（MHI Vestas），開發商排名第一的丹麥沃旭能源（Ørsted），都將亞太總部設在台灣。

身為歐洲重要的開發商，EnBW也選擇台灣作為進軍亞洲和全世界的跳板，谷塞威爾坦言，「台灣是我們集團接下來擴張很重要的一步。」

不過，谷塞威爾提醒，離岸風場的規劃需要3到5年，興建時間2年，啟用後還要運轉20到30年。產業發展得按部就班，業界在乎的是政策的延續性，不希望看到政策突然大轉彎，離岸風電事業的特性是長期投資，有互信才有可能成功。（編輯：廖漢原）1070405

遠端監控中心24小時都有人值班，負責監控離岸風場運作。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日遠端監控中心24小時都有人值班，負責監控離岸風場運作。中央社記者林育立柏林傳真 107年4月5日

延伸閱讀》從EnBW看德國如何推動能源轉型

延伸閱讀》運維中心如何決定風場經營成敗

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