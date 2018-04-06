核二2號機須加送反應爐報告 再轉無時間表

核二廠2號機3月28日再轉後跳機，因原能會要求的反應爐暫態模擬分析仍須等原廠回應，台電沒有確切再轉時間表。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）
（中央社記者黃雅娟台北6日電）核二廠2號機3月28日再轉後跳機，清明連假台電核二廠員工仍與原廠技師研議如何排除障礙，不過，原能會要求的反應爐暫態模擬分析，仍須等原廠回應，台電沒有確切再轉時間表。
睽違680天再轉，核二廠2號機3月28日下午1時25分發生跳機意外，主要是升載過程中，因中子偵測系統訊號動作，引動安全保護系統正常運作使反應爐急停，台電依規定通報原子能委員會，必須提出綜合檢討報告獲得核准後，核二廠2號機才可以重新併聯發電。
台電初判，由於蒸汽旁通控制系統自民國105年4月更新後，未實際升載適用，可能設定相關參數等，導致系統過於靈敏，台電已請美國、新加坡法籍原廠技師抵台協助調校，即使遇上清明連假，台電表示，原廠技師和電廠員工仍在持續找事件肇因，目前已經有了共識，與初判原因雷同。
由於原能會在3月底要求台電，除了引起跳機的綜合檢討報告外，還需要提出反應爐的暫態模擬分析，相關資料需要原廠提供，雖然不會到一個月這麼冗長的等待時間，但是詳細時間表，台電仍無法確定。
台電表示，反應爐的暫態模擬分析，是指以電腦分析程式、模擬事件發生時機組功率級壓力等參數變化，觀察當時停機時反應爐的訊號接收跟判斷等過程，有點類似監視器的回放功能，協助釐清此次停機事件的始末，並確認機組的安全狀態。（編輯：林淑媛）1070406
延伸閱讀》核二2號機跳機 台電：代表保護裝置正常
延伸閱讀》核三1號機3日起歲修 4月供電吃緊
延伸閱讀》新版電價級距 台電2招減少尖峰用電