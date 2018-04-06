3月有10天用電量創高 4月估亮橘燈供電吃緊

台電預估4月將面臨供電亮橘燈、電力吃緊挑戰。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅娟台北6日電）供電頻拉警報，今年3月各日用電量有10天創下歷年3月的前10高紀錄，因核二廠2號機跳機，再轉尚無時間表，加上核三廠1號機歲修，台電預估4月將面臨供電亮橘燈、電力吃緊挑戰。
根據台電統計，102年亮起供電橘燈僅1天，103年9天、104年33天、105年80天、106年104天，今年到4月2日止，已經出現10天的橘燈供電警戒。
台電董事長楊偉甫上任後，在接受中央社專訪時曾經提到，如何彌補供電缺口是最複雜的問題，就像在拼圖或堆積木，尤其在「煤減下去、氣上不來」困境下，今年供電將比過去2年更辛苦。
台電原本即預估4月供電會相當吃緊，所幸第一週遇上清明連假，上班天數少，上旬橘燈警報暫時解除，不過核三廠1號機4月3日起開始歲修，估計到5月17日才能回歸，核二廠2號機3月28日跳機後，至今仍在找肇因，加上原子能委員會要求進行反應爐暫態模擬分析，何時能併聯發電，台電沒有確切時間表，種種原因，讓台電對4月電力供應不敢樂觀。
依照往例，4月至5月底前是台電另一波大型機組歲修期，目的是為了讓機組能夠在6月以前順利歸隊，趕上夏季供電尖峰。
然而，由於去年10月秋老虎發威，氣溫高導致用電增加，加上入冬後空污問題，燃煤機組被迫減煤降載，天然氣機組全力支援發電，在核電與再生能源都無法增加供電情況下，安排機組歲修，4月已經是最後機會。
為因應核電廠及燃煤電廠運轉限制，台電今年夏季仍然期待新增機組，大林新1號機、通霄新1號可望上線助陣，大林新2號機則於2月20日起正式試俥，4月底前有望滿載；可望為夏季貢獻250萬瓩供電能力。
根據台電預估，4月中旬、下旬，備轉容量率分別為5.2%、5.53%，都將亮起供電警戒的橘燈，不過到了5月，由於歲修機組陸續回歸，備轉容量率有望再度回到6%以上。
由於極端氣候變化，加上今年經濟成長率預估為2.29%，台電估計今年售電量將增加2189億度，增幅為0.7%；而尖峰用電量則可能超過3700萬瓩。
此外，今年3月日用電量有10天創下歷年3月前10高用電紀錄，尖峰用電量從2853萬瓩至2946萬瓩不等；而去年第一季亮起供電警戒橘燈共有10天，全落在1月，而今年則是平均分散在1月至3月。（編輯：陳永昌／林淑媛）1070406
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