大谷翔平簡化打擊動作 輕點腳趾連3場開轟[影]

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使6日逆轉擊敗奧克蘭運動家；日籍球星大谷翔平（中）連3天敲全壘打。（共同社提供）

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今靠厄普頓突破僵局3分砲，以13比9逆轉擊敗奧克蘭運動家；日籍球星大谷翔平連3天敲全壘打，他說簡化打擊動作之後，更能適應投手。



大谷翔平之前春訓32打數4安打、打擊率1成25，沒有任何長打；但球季開始之後，目前4場比賽18打數7安打、打擊率3成89，而且已經連3場比賽開轟。



大聯盟官網報導，大谷翔平短時間內展現他的調適能力，春訓期間改掉原本的高抬腿，變成用輕點腳趾來啟動打擊動作。



23歲的大谷翔平賽前對官網記者表示，這是與天使隊打擊教練討論之後的決定，他認為修改動作對揮棒影響不大。



大谷翔平透過翻譯表示：「看起來也許改很多，但我感覺沒有什麼不一樣。我省略了抬腿的動作，但揮棒沒有變很多。這裡投手擁有各式各樣的球路，改了動作之後比較好適應。」



路透社報導，大谷翔平連3場比賽開轟之後，目前以3支全壘打領先全隊。



天使全場共敲14支安打，其中厄普頓（Justin Upton）、西蒙斯（Andrelton Simmons）單場3安打；普侯斯（Albert Pujols）、瓦布威納（Luis Valbuena）各有2安。



運動家前兩局攻下6分，大谷翔平2局下轟出陽春全壘打，為天使首開紀錄，不過天使仍一路落後；7局下，雙方一度以9比9平手，此時厄普頓敲出3分全壘打突破僵局，天使單局灌進5分，終場以13比9反敗為勝。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070407



