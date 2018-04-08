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世界盃拔河賽改判 中華隊拿回金牌[影]

發稿時間：2018/04/08 00:17

最新更新：2018/04/08 07:55

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中華男子拔河隊3月在世界盃男子560公斤決賽因誤判痛失金牌，經過向國際總會申訴，確認因人為錯誤造成誤判，決定讓中華隊、愛爾蘭並列第一。（圖取自大笨牛拔河隊Da Benniu tug of war臉書www.facebook.com/dabenniu）中華男子拔河隊3月在世界盃男子560公斤決賽因誤判痛失金牌，經過向國際總會申訴，確認因人為錯誤造成誤判，決定讓中華隊、愛爾蘭並列第一。（圖取自大笨牛拔河隊Da Benniu tug of war臉書www.facebook.com/dabenniu）

（中央社記者李晉緯台北8日電）中華男子拔河隊3月在世界盃男子560公斤決賽因誤判痛失金牌，經過向國際總會申訴，拔協7日晚間收到總會來函表示，在審視事證後，確認因人為錯誤造成誤判，決定讓中華隊、愛爾蘭並列第一。

根據國際拔河總會來函，這次的風波是單一事件，總會為確保判決確實依照規則處理，因此審慎考量包括比賽主裁判、官員提供的事證和報告後，決定釐清賽事結果。

國際拔河總會的來函表示，由於中華隊和愛爾蘭之戰的結果應該是平手的，因此決定讓兩隊並列第一，這樣的結果除會登錄為正式紀錄，也已通知了愛爾蘭拔河協會。

560公斤級男子錦標賽冠亞軍之戰 (全景視角)

560公斤級男子錦標賽冠亞軍之戰 (全景視角)在主審錯誤判決之下把中華台北戰士們 結束在 18年影片擷取https://www.youtube.com/watch?v=utUYM8lz9ew&t=785s#看一次影片難過一次

大笨牛拔河隊Da Benniu tug of war 發佈於 2018年3月19日



對此，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，協會前、後任理事長吳育昇、陳建平持續關心此事，協會也不斷行文向總會洽詢，「終於幫選手要回屬於他們的榮耀。」

卓耀鵬提到，選手們花了大半年時間訓練，並歷經艱難的體重控制，整個訓練過程十分辛苦，誤判發生後至今，選手們的心情仍很低落，所幸冤屈如今終於能獲平反。

至於國際拔河總會的來函另外提到，雖然中華隊的成員或支持者的情緒是可以被理解的，但包括在頒獎典禮上拒絕受獎等行為並不被接受，後續的處置將再以正式信函告知。

針對此事，卓耀鵬說，讓選手找回該有的榮耀是眼前最重要的事，至於總會後續的作為，協會將持續設法解決。

3月10日在中國大陸徐州舉辦的世界盃室內拔河錦標賽，中華隊共拿下2金、2銀、1銅（不包括公開組），其中男子560公斤決賽，中華隊與愛爾蘭之戰的第2局，愛爾蘭因犯規領到2次警告，中華隊則有1次警告，比賽中雙方選手同時坐地犯規後，依照規則各領1次警告，愛爾蘭因警告達3次，理應由中華隊拿下第2局，沒想到主審竟直接宣判先拿首局的愛爾蘭獲勝奪金。

事發後中華男子拔河隊總教練陳建文立刻提出申訴，拔河協會也發函向國際拔河總會表達抗議，拔協在3月11日發文通知國際總會，在總會3月16日來函要求提供比賽影片後，拔協當天即呈交影片，申訴過程中消息曝光，全台憤怒民眾因此灌爆國際拔河總會官方粉絲專頁。1070408

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