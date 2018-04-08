U11手機跳水廣告遭禁播 宏達電：遺憾

宏達電在英國推出的U11手機廣告引發誇大不實爭議。（圖取自YouTube）
（中央社記者張建中新竹8日電）宏達電找英國奧運銅牌選手戴利拍廣告，他在影片中以U11自拍跳水，縱身一躍10公尺，被認為涉誇大不實，遭英國要求停播。宏達電表示，對停播決議感到遺憾，已移除影片。
宏達電在英國推出的U11手機廣告，是以英國跳水選手戴利（Tom Daley）為主角，影片中他爬上10公尺高的跳水台，手拿U11自拍跳水。
英國廣告標準管理局（ASA）認為，U11的IP67防水功能，只能在水下1公尺防水，且不保證能在經過化學處理的泳池內使用，廣告涉嫌誇大不實，要求廣告下架。
宏達電指出，影片內容的設計，主要是為凸顯在極端的自拍環境下，如在跳水的過程中，U11仍可透過單手握壓機身功能，輕鬆完成自拍。
宏達電表示，影片中也已清楚註明U11具IP67防水功能，並引導消費者至官網了解更多細節，對於英國廣告標準管理局的決議感到遺憾，目前影片已從官網平台移除。
宏達電指出，消費者若因影片內容，對U11的防水效果有所誤解，公司致上歉意。（編輯：楊凱翔）1070408
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